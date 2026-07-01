PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

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Em causa está nomeadamente um esquema de phishing

A Polícia Judiciária tem na manhã desta quarta-feira em marcha uma operação de combate ao cibercrime em articulação com as autoridades espanholas, com buscas e mais de uma dezena de detenções, no âmbito de um esquema de fraude em que o banco Santander foi lesado em cerca de 50 milhões de euros em Espanha, apurou a CNN Portugal.

Grande parte desse valor, sabe a CNN, foi depois colocado, com branqueamento de capitais, em contas bancárias no nosso país com recurso a testas de ferro.

Em causa está nomeadamente um esquema de phishing.

A operação envolve a unidade de combate ao cibercrime e a diretoria do Norte da PJ.