Marine Le Pen condenada a três anos de prisão e 45 meses de inelegibilidade

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Condenada há mais de um ano por peculato e uso indevido de fundos europeus, a ex-líder do partido de extrema-direita francês viu a sua pena ser mantida mas reduzida. Isto significa que, em teoria, pode ser candidata à presidência no próximo ano, ainda que o uso de pulseira eletrónica venha a dificultar a campanha, do ponto de vista logístico mas também político. Decisão deverá ser anunciada ainda hoje, numa entrevista em horário nobre ao canal TF1

A ex-líder do partido de extrema-direita francês (RN), Marine Le Pen, foi condenada esta terça-feira a 45 meses de inelegibilidade para cargos públicos, 30 deles em regime suspenso, e a três anos de prisão, dois deles com pena suspensa e um com pulseira eletrónica.

O veredito estava a ser aguardado com expectativa, pelo potencial de ditar o futuro da carreira política de Le Pen, rosto da extrema-direita francesa que já foi candidata à presidência por três vezes no passado. Na prática, o tribunal de Paris decidiu confirmar a condenação de Le Pen por uso indevido de fundos da UE, mas reduziu o período durante o qual está impedida de se candidatar a cargos públicos.

Dado que parte da sentença já foi cumprida desde a decisão em primeira instância, e considerando que 30 dos meses de inelegibilidade são suspensos, em teoria Marine Le Pen pode ser novamente candidata às presidenciais francesas, que vão ser disputadas a 18 de abril de 2027, com a segunda volta marcada para 2 de maio.

Ainda assim, a confirmar-se que seria ela a candidata à presidência, o facto de usar pulseira eletrónica tornaria uma campanha política e logisticamente difícil, levantando dúvidas sobre se continuará, de facto, empenhada em voltar a tentar ser eleita presidente de França. Na semana passada, a ex-líder do RN já tinha declarado que ficaria relutante em fazer campanha presidencial se a condenação a prisão domiciliária com pulseira eletrónica se mantivesse.

Após a audiência desta terça-feira em tribunal, Le Pen e Jordan Bardella, seu ex-pupilo e atual presidente do RN, dirigiram-se para a sede do partido para discutir os próximos passos, nomeadamente quem será o candidato presidencial do partido. Para as 20h locais (18h em Lisboa), está marcada uma entrevista televisiva de Le Pen ao canal TF1, na qual deverá anunciar a sua decisão.

Em causa estava a análise ao recurso interposto por Le Pen à sentença que tinha sido ditada em março de 2025 por peculato e uso indevido de fundos europeus, evolvendo um esquema criado pelo partido para desviar fundos do Parlamento Europeu para contratar funcionários do RN em Paris.

O tribunal considerou que os factos em causa são graves, porque o esquema de desvio de fundos europeus ocorreu durante quase 12 anos, durante os três mandatos de Marine Le Pen enquanto eurodeputada, envolvendo uma soma de quase 3 milhões de euros desviados.

Na altura, foi proibida, com efeitos imediatos, de exercer cargos públicos durante cinco anos, o que a impossibilitava de avançar com a sua planeada quarta candidatura ao Eliseu.

A sentença de recurso, que impede Le Pen de exercer cargos públicos durante 45 meses, 30 dos quais suspensos, significa que ela poderá já candidatar-se quando os eleitores forem às urnas em abril de 2027, por já ter cumprido a maior parte da proibição de 15 meses em vigor desde a sentença do ano passado.

Contudo, a sua nova pena de prisão, com um ano de prisão efetiva com monitorização eletrónica, poderá revelar-se quase tão prejudicial como a proibição.