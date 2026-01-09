Acordo UE-Mercosul será assinado no dia 17 no Paraguai

Agência Lusa , NM
Ontem às 18:35
Manifestação de agricultores portugueses (LUSA/Paulo Novais)

Será o maior acordo comercial alguma vez assinado por Bruxelas em termos de redução de impostos

O acordo comercial celebrado pela União Europeia com os países do Mercosul será assinado no Paraguai a 17 de janeiro, anunciou esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros argentino.

"Vamos assinar um acordo histórico a 17 de janeiro no Paraguai, o mais ambicioso entre os dois blocos", disse o ministro Pablo Quirno na rede social X.

Este acordo cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores.

O Brasil, a maior economia do bloco sul-americano, é um forte entusiasta do acordo, dado que o país é uma grande potência agrícola.

Inicialmente, o Presidente brasileiro, Lula da Silva, esperava que o tratado fosse assinado em dezembro na cimeira do Mercosul, na cidade de Foz do Iguaçu, no sul do Brasil, quando Brasília detinha a presidência rotativa do Mercosul.

Mas a assinatura teve de ser adiada devido a divisões europeias.

O acordo UE-Mercosul permitirá aos europeus exportar mais veículos, maquinaria, vinhos e bebidas espirituosas para a América do Sul.

No sentido oposto, facilitará a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja.

Acordo UE-Mercosul será assinado no dia 17 no Paraguai

