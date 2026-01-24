O ciclismo pode afetar a sua vida sexual? Um urologista explica

Há 1h e 43min

Os ciclistas ao ar livre podem ajustar-se durante as subidas e descidas e mover-se mais livremente - dando aos músculos pélvicos breves pausas

Durante a pandemia, fiz o que muitas outras pessoas fizeram: comprei uma bicicleta estática. Juntei-me a aulas de grupo, aumentei a resistência e pedalei rumo a uma vida mais saudável. Ao fim de algumas semanas, comecei a notar algo que não estava à espera — uma pressão subtil e intermitente junto à próstata, que se prolongava ao longo do dia.

Como urologista, saber o que esse tipo de sensações pode, por vezes, indicar só me deixou mais ansioso.

Estaria a bicicleta a irritar algo importante? Seria o início de dor prostática crónica ou até de problemas na vida sexual? A preocupação acumulou-se ao ponto de eu deixar de pedalar e acabar por vender a bicicleta. Esse medo é algo que ouço dos meus doentes constantemente: será que andar de bicicleta está a causar problemas na próstata ou dificuldades de ereção? A resposta baseada na ciência é que, provavelmente, não.

No meu caso — e em muitos outros — o problema não era a bicicleta nem o exercício. Era a minha postura e a minha mente.

A pressão que sente a sua próstata

A próstata situa-se logo abaixo da bexiga e envolve a uretra. Está localizada no fundo da pélvis, diretamente acima do períneo (a área macia entre o escroto e o ânus). Qualquer coisa que irrite esta região, incluindo pressão, músculos tensos ou estar sentado durante muito tempo, pode criar sensações que os homens interpretam como “dor na próstata”.

Andar de bicicleta concentra o peso do corpo no períneo, onde passam o nervo pudendo, vasos sanguíneos essenciais e os músculos do pavimento pélvico. Os principais nervos que suportam a ereção também percorrem a superfície exterior da próstata, razão pela qual a irritação nos tecidos circundantes pode ser confundida com problemas de função sexual, mesmo quando a glândula está normal.

Um selim estreito ou tradicional pode pressionar estas zonas sensíveis durante longos períodos, causando sensação de queimação, pressão ou dor. Este desconforto é real, mas não indica dano à próstata ou aos nervos. O ciclismo afeta os tecidos à volta da glândula, não a glândula em si. As mais recentes diretrizes da Associação Americana de Urologia confirmam que pressão no períneo e longos períodos sentado são gatilhos de dor pélvica e escrotal, não lesões reais na próstata.

Prostatite: uma condição mal compreendida

A prostatite é um dos diagnósticos mais frequentemente mal interpretados. A forma bacteriana grave — que causa febre, calafrios e sintomas urinários intensos — é rara. Mais frequentemente, os homens recebem o diagnóstico mesmo sem infeção. Os sintomas surgem devido a músculos do pavimento pélvico irritados ou tensos, hipersensibilidade nervosa, stress ou longos períodos sentado — problemas que não aparecem em análises de urina ou culturas. A sensibilidade nestes músculos é encontrada num número significativo de homens com dor pélvica, o que ajuda a explicar porque é que os sintomas podem ser tão semelhantes à inflamação da próstata.

O ciclismo pode agravar estes músculos para alguns ciclistas, especialmente se permanecerem sentados durante todo o percurso ou se forem novos na atividade. O desconforto que se segue pode ser idêntico a uma verdadeira inflamação da próstata, apesar de a próstata em si ser normal.

E a disfunção erétil?

O receio de disfunção erétil surge muitas vezes quando os homens sentem pressão ou dormência pélvica após pedalar. Estudos antigos levantaram preocupações sobre redução do fluxo sanguíneo para o pénis. Esses primeiros estudos fizeram manchetes, e muitos homens ainda assumem que existe uma ligação direta entre o ciclismo e a disfunção erétil - mas isso não é necessariamente verdade.

Estudos mais recentes mostram que a prática regular de ciclismo não aumenta o risco de disfunção erétil a longo prazo. De facto, muitos ciclistas relatam uma melhor função sexual do que aqueles que não andam de bicicleta, principalmente porque o ciclismo ou qualquer exercício pode melhorar a saúde cardíaca e vascular. Pode ocorrer dormência ou formigueiro temporário após uma pedalada longa ou intensa, mas normalmente resolve-se rapidamente quando a pressão é aliviada.

Fatores de risco para disfunção erétil

As doenças crónicas, como a diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol elevado e as doenças cardíacas, estão entre os fatores mais comuns que contribuem para a disfunção erétil, uma vez que reduzem o fluxo sanguíneo para o pénis. O tabagismo, a inatividade, a obesidade, o stress e certos medicamentos também desempenham um papel importante na qualidade das ereções.

O testosterona afeta libido e energia, mas raramente é a única causa da disfunção erétil. Na maioria dos casos, trata-se de um problema do corpo como um todo, não do ciclismo. Além disso, os benefícios cardiovasculares de pedalar geralmente ajudam a função sexual.

Por que os sintomas ainda acontecem

As bicicletas estacionárias mantêm frequentemente os ciclistas na mesma posição durante longos períodos, o que pode aumentar a pressão pélvica. klebercordeiro/iStockphoto/Getty Images

Mesmo que o ciclismo não cause danos permanentes, pode deixar os ciclistas com sensações temporárias durante ou depois de um passeio. Estas sensações resultam da forma como o seu corpo se encontra com o selim - o tempo que permanece sentado, a sua postura e o grau de condicionamento dos seus músculos pélvicos para suportar a pressão nessa posição.

A forma como pedala também é importante. As bicicletas fixas mantêm-no frequentemente na mesma posição durante longos períodos, especialmente durante subidas de alta resistência, o que pode aumentar a pressão pélvica. Isto é diferente do ciclismo ao ar livre, que desloca naturalmente o seu peso - levanta-se para pedalar, ajusta-se durante as subidas e descidas e move-se mais livremente - dando aos músculos pélvicos breves pausas. As bicicletas eléctricas ajudam nos esforços mais duros e podem limitar a inclinação para a frente, mas continuam a depender de um ajuste adequado do selim e da postura.

Fatores como a forma do selim, a altura do guiador e o tempo ininterrupto no assento determinam a quantidade de pressão que a pélvis absorve. Os novos ciclistas tendem a notar mais estas sensações simplesmente porque os seus corpos ainda não se adaptaram a períodos mais longos no selim.

Alguns homens podem sentir mais os sintomas pélvicos do que outros. Os ciclistas com um historial de problemas lombares, tensão na anca, stress crónico, ansiedade ou dor pélvica anterior têm frequentemente músculos do pavimento pélvico mais sensíveis. Os homens com empregos de secretária que passam longas horas sentados também podem sentir mais intensamente a pressão do selim quando começam a andar de bicicleta. Estes sintomas não significam que esteja a fazer mal - mas significam que o seu corpo pode precisar de mais atenção ao ajuste da bicicleta, à postura e à quilometragem gradual.

Como proteger a saúde pélvica

A maior parte do desconforto melhora com ajustes simples em vez de parar a atividade. Selins com recorte central ou designs divididos reduzem a pressão em áreas sensíveis. Pequenas alterações na altura do selim, inclinação ou posição do guiador podem redistribuir o peso.

Levantar-se brevemente a cada 10–15 minutos, usar calções acolchoados e aumentar gradualmente o tempo de pedalada ajuda a adaptação. Se os sintomas persistirem, a fisioterapia do pavimento pélvico é um dos tratamentos disponíveis mais sólidos e apoiados por provas. O objetivo não é parar de pedalar - é pedalar de uma forma que promova o conforto, proteja os tecidos circundantes e permita que o seu corpo se adapte com segurança ao longo do tempo.

Quando procurar avaliação médica

Dormência persistente, desconforto que dura horas ou dias após o ciclismo, ereções dolorosas ou novas alterações urinárias devem ser avaliadas. Estes sintomas são normalmente tratáveis e não implicam lesões permanentes.

Ajustes no equipamento, uma pequena pausa no ciclismo ou terapia específica resolvem frequentemente o problema.

Os sintomas persistentes não devem ser ignorados, mas também não devem provocar o pânico. A maioria dos ciclistas melhora com mudanças simples.

O resultado final do ciclismo

O ciclismo não danificou a minha próstata nem afetou a minha saúde sexual - mas as sensações que senti eram reais, e o medo é algo que ouço de homens todas as semanas. Compreender como a pressão do selim interage com o pavimento pélvico e os nervos pode ajudá-lo a pedalar mais confortavelmente e a interpretar novas sensações sem assumir o pior.

Olhando para trás, provavelmente não precisava de vender a minha bicicleta. O que eu precisava era de um assento melhor, alguns ajustes e um lembrete para não entrar em pânico no momento em que algo na minha pélvis parecesse diferente.

Sei que muitos homens reagem da mesma forma que eu - primeiro com medo, depois com factos. Não tem de o fazer. Com a configuração correta e um pouco de consciência, o ciclismo pode continuar a fazer parte da sua rotina sem pôr em risco a sua próstata ou a sua saúde sexual.

E não se trata apenas de andar de bicicleta. Qualquer novo exercício implica um período de adaptação, e é normal sentir dores desconhecidas à medida que o corpo se adapta. Um pouco de preparação, uma boa forma e pedir ajuda sempre que necessário podem mantê-lo em movimento com segurança.

*Jamin Brahmbhatt é urologista e cirurgião robótico na Orlando Health e professor assistente na Faculdade de Medicina da Universidade da Flórida Central.