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EUA classificam PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas

CNN Portugal , MJC
Há 31 min
Primeiro Comando da Capital: polícia brasileira diz que há 100 elementos desta rede criminosa em Portugal
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A decisão tomada pelo Departamento de Estado tem agora de ser aprovada pelo Congresso

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que classificou o Comando Vermelho e o PCC (Primeiro Comando da Capital) como "Terroristas Globais Especialmente Designados". Os EUA pretendem designar os dois grupos criminosos como "Organizações Terroristas Estrangeiras" com efeitos já a partir do dia 5 de junho.

"O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntos, comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis brasileiros", destaca o comunicado, citado pela CNN Brasil. "A sua influência e as suas redes ilícitas estendem-se muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e para dentro do nosso país", acrescenta o comunicado do gabinete de Marco Rubio.

O anúncio foi feito um dia depois de o senador Flávio Bolsonaro se ter reunido com Marco Rubio. Segundo o parlamentar, que é pré-candidato à presidência do Brasil, Rubio tinha-se mostrado favorável à classificação das fações brasileiras como organizações terroristas. De acordo com o g1, Flávio Bolsonaro também tinha conversado sobre este assundo com o presidente norte-americano, Donald Trump, com quem se tinha reunido na Casa Branca no dia anterior. 

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Este era um cenário que o presidente do Brasil, Lula da Silva, estava a tentar evitar porque acredita que a designação destes grupos como "organizações terrorristas internacionais" poderá abrir a porta a ações mais duras dos EUA contra o Brasil e, no limite, servir de justificação para uma intervenção militar no país.

Ainda de acordo com o comunicado, o governo Trump usará todas as ferramentas disponíveis para manter drogas ilícitas fora do território norte-americano e interromper o fluxo de recursos que financiam "narcoterroristas violentos". "A ação tomada hoje pelo Departamento de Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano", concluiu o anúncio.

O que são o Comando Vermelho e o PCC?

O Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) são das duas maiores organizações criminosas do Brasil. 

A sua origem remonta à decada de 1970, quando o Brasil vivia ainda em ditadura. Dentro das prisões, os presos que reivindicavam melhores condições - incluindo o fim da tortura e dos maus-tratos - dividiram-se em grupos que garantiam proteção aos seus aliados e foram criando regras de convivência ao mesmo tempos que se "profissionalizavam". Em 1979, emergiu a Falange Vermelha, que daria origem ao Comando Vermelho, na antiga prisão Cândido Mendes, na Ilha Grande. O grupo cresceu, alimentado sobretudo peelo tráfico de cocaína. 

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Em 1993, nasceu o PCC no Centro de Reabilitação Penitenciár da Casa de Custódia de Taubaté, em São Paulo -  entre outros motivos, para evitar situações de violência como a que ocorrera no massacre do Carandiru, que deixara 111 mortos em 1992.

Mas rapidamente o discurso de proteção dos direitos dos prisioneiros passou a ser um discurso contra a polícia. E estes grupos passaram a ser, de facto, organizações criminais.

Hoje o PCC tem mais de 40 mil membros e é a maior organização criminal do país. É financiada principalmente pelo tráfico de drogas, mas roubos de cargas, assaltos a bancos e sequestros também são fontes de faturamento. 

O Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital espalharam-se por prisões em praticamente todo o Brasil, estenderam a sua área de influência e atuam no estrangeiro, sobretudo na América Latina, mas também na Europa (incluindo em Portugal).

O que significa esta classificação?

Para ser classificado como organização terrorista pelos EUA, um grupo tem de: 

  • ser estrangeiro;
  • estar envolvido em atividade terrorista ou ter capacidade e intenção de realizá-la;
  • representar ameaça à segurança de cidadãos ou à segurança nacional dos EUA.
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A decisão cabe ao secretário de Estado, em consulta com o Departamento de Justiça e o Tesouro. Depois, a medida é comunicada ao Congresso, que tem sete dias para analisar a ordem. Caso seja aprovada, a designação é publicada no registo oficial do governo. A partir daí, a medida pode trazer consequências legais:

  • passa a ser crime nos EUA fornecer “apoio material” ao grupo, como dinheiro, treinamento, armas ou serviços;
  • ativos financeiros ligados à organização podem ser bloqueados, e transações, proibidas;
  • membros do grupo podem ter vistos negados ou ser deportados.

A designação também ajuda a isolar o grupo internacionalmente e a cortar fontes de financiamento.

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Temas: Organizações terroristas Primeiro Comando da Capital Comando Vermelho PCC
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E.U.A.

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