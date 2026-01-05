Jovem de 18 anos morre após despiste seguido de queda no rio Vouga

5 jan, 10:38

Acidente fez ainda dois feridos

Uma mulher de 18 anos morreu na sequência do despiste de um veículo ligeiro seguido de queda no rio Vouga na noite de domingo, disse à agência Lusa um responsável.

“Por volta das 04:30 desta madrugada conseguimos encontrar a vítima, depois de buscas mais minuciosas no rio, uma vez que o veículo não tinha ninguém dentro”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades.

António Ribeiro de Almeida acrescentou que o “esforço foi no sentido de retirar o corpo do rio tão depressa quanto possível e o óbito acabou por ser declarado no local”.

Segundo o comandante, a morte aconteceu na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, seguido de queda no rio Vouga, junto da ponte do Cunhedo, em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, e cujo alerta aconteceu pelas 19:44 de domingo.

“À nossa chegada, estavam duas vítimas na margem esquerda, que nos informaram de uma terceira que estaria dentro do veículo já submerso, que tinha caído a montante da ponte e que se encontrava debaixo da ponte”, contou.

Ribeiro de Almeida realçou que “o rio estava com uma corrente muito forte, o que dificultou as operações de retirada” do veículo.

Aquando da retirada do carro do rio, os bombeiros perceberam que “não havia ninguém dentro”

“E daí a continuação de buscas mais minuciosas”.

Há ainda a registar “duas vítimas transportadas para o hospital, que estavam fora do veículo, na margem, um homem de 44 anos e uma mulher de 17 anos”.

“E um bombeiro da corporação de Oliveira de Frades, que teve ferimentos, aparentemente ligeiros, numa perna, aquando do resgate das operações”, acrescentou.

A operação envolveu a equipa de resgate e de mergulho, com reforço dos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Viseu e ainda dos Voluntários de Vouzela, com uma grua.

No total, contabilizou Ribeiro de Almeida, estiveram envolvidos 39 operacionais apoiados por 15 veículos dos bombeiros e das ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“Esteve a SIV [Suporte Imediato de Vida] de São Pedro do Sul e a VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] de Viseu e várias especialidades da GNR [Guarda Nacional Republicana] desde drone ao NICAV” (Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação), enumerou Ribeiro de Almeida.