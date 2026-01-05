Jovem de 18 anos morre após despiste seguido de queda no rio Vouga

Agência Lusa , AM
5 jan, 10:38
Acidente

Acidente fez ainda dois feridos

Uma mulher de 18 anos morreu na sequência do despiste de um veículo ligeiro seguido de queda no rio Vouga na noite de domingo, disse à agência Lusa um responsável.

“Por volta das 04:30 desta madrugada conseguimos encontrar a vítima, depois de buscas mais minuciosas no rio, uma vez que o veículo não tinha ninguém dentro”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades.

António Ribeiro de Almeida acrescentou que o “esforço foi no sentido de retirar o corpo do rio tão depressa quanto possível e o óbito acabou por ser declarado no local”.

Segundo o comandante, a morte aconteceu na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, seguido de queda no rio Vouga, junto da ponte do Cunhedo, em Oliveira de Frades, distrito de Viseu, e cujo alerta aconteceu pelas 19:44 de domingo.

“À nossa chegada, estavam duas vítimas na margem esquerda, que nos informaram de uma terceira que estaria dentro do veículo já submerso, que tinha caído a montante da ponte e que se encontrava debaixo da ponte”, contou.

Ribeiro de Almeida realçou que “o rio estava com uma corrente muito forte, o que dificultou as operações de retirada” do veículo.

Aquando da retirada do carro do rio, os bombeiros perceberam que “não havia ninguém dentro”

“E daí a continuação de buscas mais minuciosas”.

Há ainda a registar “duas vítimas transportadas para o hospital, que estavam fora do veículo, na margem, um homem de 44 anos e uma mulher de 17 anos”.

“E um bombeiro da corporação de Oliveira de Frades, que teve ferimentos, aparentemente ligeiros, numa perna, aquando do resgate das operações”, acrescentou.

A operação envolveu a equipa de resgate e de mergulho, com reforço dos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Viseu e ainda dos Voluntários de Vouzela, com uma grua.

No total, contabilizou Ribeiro de Almeida, estiveram envolvidos 39 operacionais apoiados por 15 veículos dos bombeiros e das ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“Esteve a SIV [Suporte Imediato de Vida] de São Pedro do Sul e a VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] de Viseu e várias especialidades da GNR [Guarda Nacional Republicana] desde drone ao NICAV” (Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação), enumerou Ribeiro de Almeida.

Temas: Viseu Acidente Rio Vouga Oliveira de Frades Morto

País

Ministério Público abre inquérito a caso de utente que morreu no Seixal à espera de socorro

Há 34 min
07:19

Morte no Seixal. "A retenção de macas nos hospitais é um problema crónico"

Há 46 min

Quatro escolas no concelho de Loures encerradas devido a protesto de trabalhadores

Há 58 min

Incêndio urbano em Esposende provocou dois feridos

Há 1h e 46min
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00