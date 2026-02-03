"Na região da bacia do Tejo estamos todos preparados. Espero que toda a gente tenha ouvido os conselhos da Proteção Civil"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 45min

O comandante Paulo Santos garante que há grupos de operacionais posicionados em várias zonas do país para dar resposta ao agravamento das condições meteorológicas que afetará o território nacional a partir desta madrugada.

