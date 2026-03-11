Ministro da Economia diz que aumento de 13,7% do salário médio líquido é “o melhor resultado” do Governo

Agência Lusa , AM
Há 1h e 13min
Manuel Castro Almeida (António Pedro Santos/Lusa)

Manuel Castro Almeida defende que a descida de impostos é uma reforma com impacto direto nos rendimentos

O ministro da Economia apontou hoje o aumento do salário médio líquido real de 13,7% em dois anos como “o melhor resultado da governação” PSD/CDS-PP e um exemplo de uma reforma que se faz “sem nenhuma lei”.

Manuel Castro Almeida falava nas jornadas parlamentares do PSD, num painel sobre o programa Portugal Transformação Recuperação Resiliência (PTRR), lançado pelo Governo depois da sucessão de tempestades que atingiram o país e causaram 18 mortes e centenas de desalojados.

No entanto, o ministro quis aproveitar esta oportunidade para responder a uma das mensagens deixadas pelo antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas, que foi na terça-feira o orador convidado das jornadas do PSD.

Nesse jantar, o antigo líder do CDS-PP considerou que o salário médio líquido está demasiado próximo do salário mínimo", lembrando que o salário médio líquido paga impostos e o mínimo não, aconselhando o Governo a concentrar a sua atenção no primeiro.

Na resposta, hoje, Castro Almeida fez questão de deixar números sobre os dois anos da responsabilidade do Governo PSD/CDS-PP.

“Se retirarmos a inflação o salário médio líquido real, ou seja, despido da inflação, aquele que vai para o bolso das pessoas, que permite ir ao supermercado, esse salário cresceu 13,7% em dois anos. Mostrem-me outros dois anos onde isto tenha acontecido”, desafiou.

O ministro da Economia acrescentou que, se o primeiro-ministro “tivesse resolvido atribuir a todos os portugueses o 15º mês, isto daria um aumento do salário médio líquido de 8,3%”.

“Pois ele atribuiu o 15º e quase o 16º porque o que deu foi 13,7%. Isto é o melhor indicador de resultado deste Governo, na minha apreciação (…) Melhorar os rendimentos é o grande indicador de resultado da ação deste Governo”, defendeu.

Após várias intervenções do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho a pedir ao Governo reformas, o ministro da Economia – sem nunca referir o nome do antigo líder do PSD - defendeu que “há reformas que se fazem sem nenhuma lei”, referindo-se à descida dos impostos.

“É uma reforma que não dá resultados, não dá manifestações exuberantes, não atiramos foguetes para o ar, mas depois o resultado sente-se. E vai sentir-se aonde? Justamente no salário líquido médio dos portugueses”, defendeu.

Temas: Manuel Castro Almeida Governo Salários Ministro da Economia

