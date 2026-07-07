Acidente com autocarro faz dois mortos e vários feridos em Agualva-Cacém

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Além das duas vítimas mortais, a CNN Portugal sabe que há pelo menos 14 feridos, quatro em estado grave

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um grave acidente que envolveu um autocarro, na manhã desta terça-feira, junto ao túnel de acesso à estação rodoviária de Agualva-Cacém, no concelho de Sintra.

O alerta foi dado às 09:42 para um "atropelamento rodoviário", de acordo com a Proteção Civil. Além das duas vítimas mortais, a CNN Portugal sabe que há pelo menos 14 feridos, quatro em estado grave. Não são conhecidas, neste momento, as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Os feridos estão ainda a ser assistidos e a qualquer momento vão ser transportados para diferentes unidades.

O autocarro em causa é da empresa Alvorada.

Para o local foram mobilizados dezenas de bombeiros e veículos de emergência, além da PSP. Segundo a última atualização da Proteção Civil estão no local 35 operacionais e 16 veículos.

No local estão também equipas de psicólogos do INEM a prestar assistência aos familiares.