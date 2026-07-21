"Verificação urgente": há "relatos" de um novo problema com o exame de Geografia

Há 1h e 5min

Um problema anterior tinha levado ao alargamento do prazo de inscrição para a 2.ª fase

A Associação de Professores de Geografia apelou esta terça-feira à verificação urgente da parametrização automática de um item do exame de Geografia A, realizado por 16.714 alunos, um dia após dois outros erros terem sido detetados na mesma prova.

Em comunicado, a associação (APROFGEO) diz ter enviado ‘emails’ ao presidente do EduQA, Luís Santos, e ao presidente do Júri Nacional de Exames (JNE), Rui Pires, a pedir a “verificação urgente da parametrização da classificação automática do item 12.1 da Prova 719 - Exame Final Nacional de Geografia A”.

A associação diz ter recebido “vários relatos” de que a classificação atribuída neste item poderá não estar a respeitar os critérios de classificação publicados.

“Atendendo a que se trata de um item de classificação automática, a APROFGEO solicitou que seja verificada, com caráter de urgência, a parametrização do item 12.1 nas versões 1 e 2 da prova”, lê-se no comunicado.

Já na segunda-feira, o JNE alargou o prazo de inscrição para a 2.ª fase do exame de Geografia A até ao final do dia desta terça-feira devido a um erro na avaliação de dois itens, que obrigou à correção das notas.

O JNE explicou então que o erro resultou de “um problema de parametrização na matriz de classificação dos itens 1.3 e 4.3 da versão 2” da prova de Geografia A.

Caso se confirme a existência deste novo erro, “a APROFGEO considera indispensável que sejam adotadas, com a maior brevidade, as medidas necessárias à revisão das classificações dos alunos afetados, bem como a divulgação de informação clara junto das escolas, dos alunos e dos encarregados de educação”.

A Associação alerta que esta situação pode afetar “um número significativo de alunos” e ter consequências na realização da segunda fase dos exames e no acesso ao ensino superior.

Além de Geografia, também os exames nacionais de Física e Química A tiveram de ser reclassificados devido a um erro na avaliação de um item.