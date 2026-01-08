UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

O comissário europeu para a Ação Climática, o neerlandês Wopke Hoekstra, lastimou hoje o abandono dos Estados Unidos da América (EUA) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), garantindo empenho da União Europeia (UE) na cooperação internacional.

"A UNFCCC é a base para a ação climática global. Reúne os países para apoiarem ações climáticas, reduzir as emissões, adaptarem-se às mudanças climáticas e monitorizar a evolução. A decisão da maior economia do Mundo e do segundo maior emissor de se retirar é lamentável e infeliz", escreveu Hoekstra na plataforma digital LinkedIn.

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou na quarta-feira um decreto que desobriga os EUA de 66 organizações internacionais e numerosos tratados, os quais considera contrários aos interesses de Washington, incluindo 31 entidades da Organização das Nações Unidas, cujo secretário-geral é o antigo primeiro-ministro luso António Guterres.

O membro do executivo comunitário europeu frisou que a UE vai continuar a "apoiar de forma inequívoca a investigação climática internacional, como a base do nosso conhecimento e do nosso trabalho".

O democrata-cristão dos Países Baixos acrescentou que a UE vai manter-se na “cooperação climática internacional e, no âmbito interno”, continuar com a “agenda de ação climática, competitividade e independência".

A UNFCCC, um acordo de 1992 entre 198 países para apoiar financeiramente atividades de mudança climática em países em desenvolvimento, é o tratado subjacente ao histórico Acordo de Paris sobre o clima.

Trump, que chama às alterações climáticas uma farsa, retirou-se desse acordo pouco depois de recuperar a Casa Branca.

