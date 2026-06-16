Metade das zonas florestais continua sem videovigilância apesar do risco elevado de incêndio

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REVISTA DE IMPRENSA | Especialistas alertam, contudo, que continuam a existir lacunas importantes em zonas com elevado risco de incêndio e com histórico significativo de ignições

O sistema de videovigilância e deteção automática de incêndios rurais continua a deixar de fora várias áreas consideradas críticas para o combate aos fogos, segundo o Jornal de Notícias. Apesar de já abranger cerca de metade do território continental e quatro milhões de hectares de floresta, regiões como o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o Alto Minho, o Alto Tâmega, o interior do Alentejo e a serra algarvia permanecem sem cobertura eletrónica.

Atualmente existem cerca de 150 torres de monitorização remota espalhadas pelo país, equipadas com câmaras, rádios e estações meteorológicas. A maioria funciona através do sistema Ciclope, desenvolvido pelo INOV-INESC, cuja principal função passa por detetar ignições, acompanhar a evolução dos incêndios em tempo real e apoiar a mobilização dos meios de combate no terreno.

A expansão da rede, que esteve praticamente parada nos últimos anos, voltou agora a avançar. Na região de Aveiro estão a ser instaladas cinco novas torres, duas das quais já se encontram em funcionamento. Com este reforço, o número total de estruturas de vigilância deverá ultrapassar as 150 nos próximos meses.

Especialistas alertam, contudo, que continuam a existir lacunas importantes em zonas com elevado risco de incêndio e com histórico significativo de ignições. Além da instalação dos equipamentos, sublinham também a necessidade de garantir a sua manutenção regular para assegurar a eficácia do sistema e evitar que investimentos avultados acabem por perder utilidade.