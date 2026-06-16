MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Metade das zonas florestais continua sem videovigilância apesar do risco elevado de incêndio

CNN Portugal , TFR
Há 44 min
Incêndio
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

REVISTA DE IMPRENSA | Especialistas alertam, contudo, que continuam a existir lacunas importantes em zonas com elevado risco de incêndio e com histórico significativo de ignições

O sistema de videovigilância e deteção automática de incêndios rurais continua a deixar de fora várias áreas consideradas críticas para o combate aos fogos, segundo o Jornal de Notícias. Apesar de já abranger cerca de metade do território continental e quatro milhões de hectares de floresta, regiões como o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o Alto Minho, o Alto Tâmega, o interior do Alentejo e a serra algarvia permanecem sem cobertura eletrónica.

Atualmente existem cerca de 150 torres de monitorização remota espalhadas pelo país, equipadas com câmaras, rádios e estações meteorológicas. A maioria funciona através do sistema Ciclope, desenvolvido pelo INOV-INESC, cuja principal função passa por detetar ignições, acompanhar a evolução dos incêndios em tempo real e apoiar a mobilização dos meios de combate no terreno.

A expansão da rede, que esteve praticamente parada nos últimos anos, voltou agora a avançar. Na região de Aveiro estão a ser instaladas cinco novas torres, duas das quais já se encontram em funcionamento. Com este reforço, o número total de estruturas de vigilância deverá ultrapassar as 150 nos próximos meses.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Especialistas alertam, contudo, que continuam a existir lacunas importantes em zonas com elevado risco de incêndio e com histórico significativo de ignições. Além da instalação dos equipamentos, sublinham também a necessidade de garantir a sua manutenção regular para assegurar a eficácia do sistema e evitar que investimentos avultados acabem por perder utilidade.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Zonas florestais Incêndios Sistema de videovigilância Parque Nacional da Peneda-Gerês Torres de monitorização
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Cinco distritos sob aviso amarelo: chuva forte, trovoada e granizo estão de regresso

Há 35 min

Metade das zonas florestais continua sem videovigilância apesar do risco elevado de incêndio

Há 44 min

"Prova diabólica": juízes do Tribunal de Contas acusam lei do Governo com acordo do PS de tornar impossível condenação de políticos

Ontem às 21:19

Eurodreams: esta é a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:31
Mais País

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

Ontem às 12:25

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

Ontem às 07:58

Mundial 2026: Espanha 0-0 Cabo Verde (jogo terminado)

Ontem às 16:55

Bombardeiro estratégico dos EUA despenha-se minutos depois de descolar da Califórnia

Ontem às 20:28

Quer melhorar o seu sono? Imite os hábitos dos caçadores-recolectores

14 jun, 22:00

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

13 jun, 10:08

Preço dos combustíveis poderá descer entre 15 a 20 cêntimos se o petróleo se mantiver abaixo dos 85 dólares

Ontem às 13:12

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

Ontem às 20:24

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

Ormuz, Líbano e programa nuclear: o que sabe sobre o acordo de paz entre EUA e Irão

Ontem às 12:34

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41