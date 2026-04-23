Economia da zona euro contrai-se em abril, depois de 15 meses de crescimento

Há 1h e 39min

O declínio da atividade total concentrou-se no setor de serviços, cuja atividade comercial foi reduzida pela primeira vez em quase um ano e caiu ao ritmo mais intenso desde fevereiro de 2021

A economia da zona euro contraiu em abril, depois de 15 meses consecutivos de crescimento, embora a queda da atividade tenha se concentrado no setor de serviços, num contexto de pressões inflacionistas devido ao impacto da guerra no Médio Oriente.

O índice PMI de atividade total da zona euro elaborado pela S&P Global, publicado hoje, situou-se em 48,6 pontos em abril, contra 50,7 pontos em março, abaixo do nível de ausência de mudanças de 50 pontos.

O declínio da atividade total concentrou-se no setor de serviços, cuja atividade comercial foi reduzida pela primeira vez em quase um ano e caiu ao ritmo mais intenso desde fevereiro de 2021.

Por outro lado, a produção da indústria transformadora continuou a aumentar e expandiu-se pelo quarto mês consecutivo, embora em parte associada ao abastecimento de 'stocks' de segurança, dadas as perturbações que a guerra no Médio Oriente está a provocar nas cadeias de abastecimento.

As pressões inflacionistas continuaram a aumentar, uma vez que tanto os custos dos fatores de produção como os preços cobrados aumentaram aos ritmos mais acentuados em mais de três anos devido às repercussões da guerra.

Neste cenário, a confiança empresarial enfraqueceu e o nível de emprego diminuiu marginalmente na indústria, enquanto se manteve nos serviços.

O economista-chefe da S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, aponta que a contração do indicador PMI em abril indica uma queda de 0,1% no crescimento trimestral para a zona euro no segundo trimestre.

Embora a queda ainda se restrinja ao setor de serviços, Williamson afirma que o crescimento sustentado do setor industrial observado em abril "não está isento de possíveis surpresas desagradáveis".