A surpreendente medida de Xi Jinping deixa-o praticamente sozinho no comando das maiores Forças Armadas do mundo

Há 47 min

ANÁLISE || Continua a purga ao mais alto nível dentro das Forças Armadas chinesas, que continuam a preparar a possível anexação de Taiwan enquanto vão limpando a casa por dentro, tudo às ordens do líder do país

A decisão do líder chinês de colocar sob investigação o general mais graduado do país é uma medida surpreendente que deixa Xi Jinping praticamente sozinho no topo da hierarquia militar - levantando questões profundas sobre as implicações para as maiores Forças Armadas do mundo, bem como sobre as ambições de Pequim de assumir o controlo de Taiwan.

Mas a purga também deixa claro o seguinte: Xi não vê nenhum alvo demasiado grande para ser abatido, uma vez que está a remodelar as Forças Armadas de acordo com a sua visão - e dá prioridade à lealdade sobre tudo o resto.

As investigações sobre Zhang Youxia, um comandante militar experiente e testado em combate e aliado de longa data de Xi, e Liu Zhenli, que dirige as operações conjuntas do Exército de Libertação Popular (ELP), foram anunciadas este sábado num vídeo conciso de 30 segundos divulgado pelo Ministério da Defesa.

Um editorial publicado posteriormente no Diário do Exército Popular de Libertação acusou Zhang e Liu de “espezinharem seriamente e minarem o sistema de responsabilidade final do presidente da Comissão Militar Central” - jargão que sugere que são uma ameaça ao que mais importa aos olhos de Xi: a sua autoridade.

As alegações marcam um aparente culminar de um esforço implacável de mais de uma década de Xi para expulsar a oposição e limpar a alegada corrupção. Nos últimos anos, essa purga esvaziou o escalão superior das Forças Armadas, com mais de 20 altos funcionários militares colocados sob investigação ou destituídos desde 2023.

A profundidade desse esforço é agora ainda mais clara na investigação contra Zhang.

O general há muito era visto como um aliado inatacável e próximo de Xi - outro “príncipe” filho de revolucionários, cujos laços com o líder chinês remontam a uma geração dos seus pais, que lutaram juntos na Guerra Civil da China.

“Esta é potencialmente uma mudança sísmica na política chinesa sob Xi, e na forma como ele governa - isto demonstra realmente que ninguém neste sistema está seguro, verdadeiramente”, diz Jonathan Czin, um membro do Centro da China da Brooking Institution.

A purga “atingiu agora um crescendo que atingiu os escalões mais altos do partido”, acrescenta Czin, também antigo analista da CIA para a China. Isso sugere que Xi concluiu que “a podridão é tão profunda no ELP e a má gestão é tão grosseira no topo que ele precisa de limpar a casa dentro de toda uma geração de líderes”.

E, no que diz respeito a Zhang, essa queda é “quase shakespeariana”, sublinha Czin, inserindo-se no arco mais vasto da forma como Xi começou por perseguir os inimigos que lucravam com as suas posições, passou a visar mesmo aqueles que ele próprio nomeou e está agora a derrubar mesmo aqueles com quem tinha uma relação de longa data.

"O facto de Xi se ter livrado de um tipo como este é realmente notável... porque há tão pouca confiança e porque a política é tão viciosa [neste sistema], este tipo de relações são ainda mais preciosas... não levam anos a construir, levam décadas ou, neste caso, potencialmente uma vida inteira."

O vice-presidente da Comissão Militar Central, Zhang Youxia, participou no Congresso Nacional do Povo, em Pequim, no passado mês de março (Andy Wong/AP)

A "posição inatacável" de Xi

As circunstâncias em torno da investigação de Zhang permanecem pouco claras, provavelmente não só para quem está fora, mas também dentro da caixa negra das Forças Armadas chinesas, uma entidade enorme e opaca, mesmo segundo os padrões habituais da China.

O Wall Street Journal noticiou, citando fontes familiarizadas com um briefing de alto nível sobre as alegações, que Zhang tinha sido acusado de divulgar “dados técnicos fundamentais sobre as armas nucleares da China para os EUA”, bem como de aceitar subornos para atos oficiais, “incluindo a promoção de um oficial a ministro da Defesa”. A CNN não verificou essas alegações e contactou o Ministério da Defesa da China para comentar o assunto.

Mas alguns especialistas perguntam-se se as alegações de partilha de segredos poderão ser apenas parte do esforço do partido para obter explicações para aliviar as preocupações dentro das suas fileiras, em vez de preocupações legítimas.

E os rumores têm circulado no vazio de informação.

Entre eles, especula-se sobre o facto de Xi estar a perder o controlo do poder, uma teoria que os especialistas rejeitam em grande parte. Outros têm-se centrado na questão de saber se Xi está a acabar com as fações rivais no seio das Forças Armadas, o que alguns observadores dizem ser plausível se o líder considerar que as lutas internas estão a distrair os altos funcionários - ou se Zhang está a tornar-se um desafio à sua autoridade.

A linguagem oficial utilizada no editorial do diário do ELP “pode sugerir que Zhang estava a tornar-se demasiado poderoso para o gosto de Xi”, segundo Neil Thomas, membro do Centro de Análise da China do Asia Society Policy Institute.

Também pode significar “simplesmente que ele traiu a confiança [de Xi] ao ajudar a corromper a burocracia das aquisições e/ou ao não fazer o seu melhor para criar uma força de combate mais limpa”, aponta.

Desde que chegou ao poder em 2012, Xi tem conduzido um grande esforço para remodelar as Forças Armadas, não apenas para as transformar numa força moderna capaz de enfrentar rivais como os Estados Unidos e apoiar as reivindicações territoriais da China, mas, mais importante, para defender o partido - e o seu líder - aconteça o que acontecer.

Trata-se de um objetivo que é amplamente considerado como sendo impulsionado pelo olhar perspicaz de Xi sobre a história, ao observar regimes autocráticos que caíram quando os líderes perderam o controlo das Forças Armadas. É também um objetivo que está intimamente ligado à organização das Forças Armadas chinesas, que são controladas pelo partido e não pelo Estado.

Uma reorganização maciça e a modernização tecnológica foram acompanhadas por uma ação anticorrupção. Dezenas de oficiais militares de alta patente e executivos do setor da defesa foram derrubados na última onda desses esforços desde 2023.

Mas o esforço de Xi para expurgar até mesmo os seus chefes representa mais provavelmente um testemunho do seu poder do que da sua fraqueza, dizem os especialistas.

“O facto de Xi Jinping ter sido capaz de descontar tantas elites do EPL desde que assumiu o poder ... é um sinal claro de que a sua posição no regime é inatacável”, refere James Char, professor assistente do Instituto de Defesa e Estudos Estratégicos da Escola de Estudos Internacionais S. Rajaratnam em Singapura.

Estado de desordem

A última mudança deixa Xi praticamente sozinho no topo da hierarquia militar da China.

A poderosa Comissão Militar Central a que preside tinha seis membros uniformizados após uma remodelação regular da liderança em 2022. A última investigação (embora ainda não tenha resultado em expulsões formais), deixa apenas um desses membros de pé: Zhang Shengmin, o czar anti-corrupção dos militares.

As expulsões de alto nível deixaram a liderança do ELP “num estado de desordem neste momento”, defende Thomas, da Asia Society.

"Quase não restam oficiais com a patente de general. Tenho a certeza de que há pessoas capazes à espera nas asas, mas seriam todas novas em posições de liderança sénior“, continua, referindo que Xi poderá usar os mais de 18 meses que faltam para a próxima remodelação da liderança para examinar os novos candidatos à liderança e ”eliminar a influência das relações de patrocínio existentes".

Mas, entretanto, Xi já está a recrutar oficiais de segunda linha do ELP para, em grande parte informalmente, preencherem os cargos deixados vagos pelos seus antecessores desonrados, tanto nos departamentos da Comissão Militar Central como nos ramos das Forças Armadas, segundo Char.

“As operações quotidianas do ELP prosseguiram normalmente apesar destas purgas, uma vez que um corpo de oficiais mais jovem - e talvez mais profissional - está à disposição para assumir essas responsabilidades”, afirma.

Mas o que isso significa para as ambições mais amplas de Pequim - incluindo o seu objetivo de assumir o controlo da ilha autónoma de Taiwan - é menos claro. O Partido Comunista Chinês, no poder, reivindica a ilha como seu próprio território, apesar de nunca a ter controlado.

No centro desta situação está a questão de saber se haverá um impacto na operacionalidade imediata das Forças Armadas, no moral das suas fileiras, ou em quaisquer prazos que Pequim possa ter para se preparar para atingir esse objetivo, incluindo através do uso da força militar.

Segundo os analistas, o inquérito a Liu, em particular, sublinha estas questões, dado o seu papel de coordenador da principal instituição de comando de combate do ELP.

Mas, de acordo com Czin, da Brookings, esta pode não ser uma questão demasiado preocupante para Xi neste momento.

Em vez disso, conclui, o líder chinês está provavelmente a olhar para uma administração americana que não parece “particularmente interessada” na questão de Taiwan e para a possibilidade de uma mudança de poder nas eleições de Taiwan em 2028, e a calcular: agora é uma “altura segura para limpar a casa”.