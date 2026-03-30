Famílias portuguesas desperdiçam mil toneladas de alimentos por dia

Agência Lusa , MM
Há 39 min
Desperdício alimentar (foto: divulgação)

É o que revela um estudo da associação ambientalista Zero concluiu

Um estudo da associação ambientalista Zero concluiu que as famílias portuguesas podem chegar a desperdiçar mil toneladas de alimentos por dia, num exercício de extrapolação, a partir de uma pequena amostra no município alentejano de Ourique.

A propósito do Dia Internacional do Resíduo Zero, estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro de 2022, a Associação Sistema Terrestre Sustentável (Zero) alertou esta segunda-feira que “uma população (bairro ou freguesia) de apenas 300 habitantes poderá desperdiçar até 12 toneladas de alimentos por ano nas suas habitações, colocando-os nos resíduos indiferenciados”.

“Extrapolando estes dados, uma cidade de 100 mil habitantes poderá gerar 3.760 toneladas de alimentos desperdiçados que, em vez de serem consumidos por quem os adquiriu ou serem doados aos setores mais carenciados, terminam em unidades de tratamento de resíduos ou, mais frequentemente, depositados em aterro”, lê-se em comunicado.

Segundo a pesquisa da Zero, “fazendo um exercício para a realidade nacional com base nos dados recolhidos nas duas comunidades de Ourique, estaríamos perante números de desperdício alimentar que rondariam as 376 mil toneladas por ano, ou seja, 38 kg/habitante/ano, ou ainda, cerca de mil toneladas por dia”.

”O trabalho, desenvolvido em colaboração com o município de Ourique, no âmbito do programa de certificação “Zero Waste Cities”, analisou os resíduos indiferenciados de três circuitos porta-a-porta do concelho, mediante uma amostra total de 250 kg, recolhida em dois momentos ao longo de um ano”, esclarece o texto.

Os especialistas relatam que “os resultados mostram que, mesmo havendo separação na origem dos biorresíduos alimentares, as famílias tendem a colocar uma parte importante dos alimentos consumidos no lixo, sendo eles restos das refeições, frutas, legumes ou pão a granel, ou alimentos ainda nas suas embalagens”.

“No caso dos três bairros analisados em Ourique, com 150 habitações e dois estabelecimentos do canal HORECA (hotéis, restaurantes e cafés), 51% dos indiferenciados são biorresíduos e o desperdício alimentar (restos de comida cozinhada, avulso ou misturado com embalagens) mantém uma expressão significativa, representando 28% dos biorresíduos e 16% do total de resíduos caracterizados”, conclui a organização não governamental Zero.

Ainda segundo a mesma fonte, “considerando que a recolha da fração indiferenciada ocorre três vezes por semana, e assumindo que a composição dos resíduos se mantém constante ao longo do tempo, estima-se que, ao fim de um ano, sejam desperdiçadas mais de 12 toneladas de alimentos, apenas nestes três bairros e apenas na fração de lixo indiferenciado”.

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