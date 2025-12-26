"Não estamos a perder um único dia". Zelensky anuncia reunião com Trump antes do fim do ano

26 dez 2025, 09:01

Nas últimas 24 horas, o chefe de Estado ucraniano conversou, via telefone, com os enviados especiais de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que vai reunir-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um encontro de alto nível marcado “para breve” e que deverá acontecer antes do final do ano.

“Não estamos a perder um único dia. Acordámos uma reunião ao mais alto nível com o presidente Trump num futuro próximo. Muito pode ser decidido antes do Ano Novo”, sublinhou Zelensky no Telegram.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Na quinta-feira, dia de Natal, o chefe de Estado ucraniano conversou, via telefone, com os enviados especiais de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, tendo sido discutidos “vários detalhes substantivos” das negociações de paz em curso. Após a conversa, Zelensky afirmou nas redes sociais que estão "verdadeiramente a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, para aproximar o fim desta guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia e para garantir que todos os documentos e passos sejam realistas, eficazes e fiáveis".

“Espero que os acordos de Natal e as ideias que discutimos se revelem úteis”, referiu nas redes sociais, sem adiantar pormenores.

It is important if we succeed in organizing what we discussed today with President Trump’s envoys. Some documents, as I see it, are nearly ready, and some documents are fully prepared. Of course, there is still work to be done on sensitive issues. But together with the American… pic.twitter.com/kCmrNOaQBQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2025

A última vez que Volodymyr Zelensky e Donald Trump estiveram juntos foi a 17 de outubro, na Casa Branca, num almoço de trabalho realizado na sala de reuniões da Administração e não na Sala Oval. O encontro foi então marcado pelo debate em torno do possível fornecimento de mísseis Tomahawk à Ucrânia. Antes disso, tinham-se encontrado no Vaticano, durante o funeral do Papa Francisco. O próximo encontro acontece depois de várias semanas de negociações entre Kiev e Washington. Na quarta-feira Zelensky apresentou um esboço revisto do plano de paz para pôr fim à guerra em grande escala lançada pela Rússia. O plano inicial, composto por 28 pontos, foi reformulado para um enquadramento de 20 pontos.

O presidente ucraniano não divulgou uma versão preliminar do documento, mas apresentou o conteúdo do plano ponto por ponto durante uma conferência de imprensa com jornalistas, em Kiev. Entre os pontos de maior relevo estão as garantias de segurança, um cessar-fogo imediato e fundos para reconstrução.

O Kremlin confirmou ter recebido a versão revista do plano, com o porta-voz Dmitry Peskov a sublinhar aos jornalistas que Putin irá “analisar o material”. Já a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou na quinta-feira que as negociações estão a registar “progressos lentos, mas constantes”, ao mesmo tempo que acusou países “principalmente da Europa Ocidental” de estarem a trabalhar “para torpedear estes esforços e fazer descarrilar todo o trabalho diplomático”.