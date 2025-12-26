"Não estamos a perder um único dia". Zelensky anuncia reunião com Trump antes do fim do ano

Tiago Ferreira Resende
26 dez 2025, 09:01
Reunião entre Trump e Zelensky na Sala Oval

Nas últimas 24 horas, o chefe de Estado ucraniano conversou, via telefone, com os enviados especiais de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que vai reunir-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um encontro de alto nível marcado “para breve” e que deverá acontecer antes do final do ano. 

“Não estamos a perder um único dia. Acordámos uma reunião ao mais alto nível com o presidente Trump num futuro próximo. Muito pode ser decidido antes do Ano Novo”, sublinhou Zelensky no Telegram.

Na quinta-feira, dia de Natal, o chefe de Estado ucraniano conversou, via telefone, com os enviados especiais de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, tendo sido discutidos “vários detalhes substantivos” das negociações de paz em curso. Após a conversa, Zelensky afirmou nas redes sociais que estão "verdadeiramente a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, para aproximar o fim desta guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia e para garantir que todos os documentos e passos sejam realistas, eficazes e fiáveis". 

“Espero que os acordos de Natal e as ideias que discutimos se revelem úteis”, referiu nas redes sociais, sem adiantar pormenores.

A última vez que Volodymyr Zelensky e Donald Trump estiveram juntos foi a 17 de outubro, na Casa Branca, num almoço de trabalho realizado na sala de reuniões da Administração e não na Sala Oval. O encontro foi então marcado pelo debate em torno do possível fornecimento de mísseis Tomahawk à Ucrânia. Antes disso, tinham-se encontrado no Vaticano, durante o funeral do Papa Francisco.

O próximo encontro acontece depois de várias semanas de negociações entre Kiev e Washington. Na quarta-feira Zelensky apresentou um esboço revisto do plano de paz para pôr fim à guerra em grande escala lançada pela Rússia. O plano inicial, composto por 28 pontos, foi reformulado para um enquadramento de 20 pontos.

O presidente ucraniano não divulgou uma versão preliminar do documento, mas apresentou o conteúdo do plano ponto por ponto durante uma conferência de imprensa com jornalistas, em Kiev. Entre os pontos de maior relevo estão as garantias de segurança, um cessar-fogo imediato e fundos para reconstrução.

O Kremlin confirmou ter recebido a versão revista do plano, com o porta-voz Dmitry Peskov a sublinhar aos jornalistas que Putin irá “analisar o material”. Já a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou na quinta-feira que as negociações estão a registar “progressos lentos, mas constantes”, ao mesmo tempo que acusou países “principalmente da Europa Ocidental” de estarem a trabalhar “para torpedear estes esforços e fazer descarrilar todo o trabalho diplomático”.

Temas: Zelensky Trump Ucrânia Rússia EUA

