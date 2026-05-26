Zapatero enfrenta investigação judicial complexa com ramificações internacionais ligadas a Venezuela e China

Há 1h e 36min

Em causa está também a análise de material apreendido em registos, incluindo documentação em papel, agendas, dispositivos eletrónicos e conteúdos de correio eletrónico associados ao antigo líder socialista

O antigo presidente do Governo espanhol e ex-líder do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, enfrenta um complexo processo na Audiência Nacional, no âmbito de uma investigação judicial de grande dimensão e com conexões internacionais, incluindo Venezuela e China, segundo o El País.

A defesa de Zapatero já teve acesso ao volumoso processo, composto por milhares de páginas, enquanto a investigação continuará a ser alimentada por novos relatórios da Unidade de Delinquência Económica e Fiscal (UDEF) da Polícia Nacional.

Em causa está também a análise de material apreendido em registos, incluindo documentação em papel, agendas, dispositivos eletrónicos e conteúdos de correio eletrónico associados ao antigo líder socialista.

Zapatero deverá ser ouvido pelo juiz José Luis Calama no dia 2 de junho, estando previsto que responda às perguntas do tribunal, embora possa optar por não prestar declarações ou responder apenas a parte das questões. Segundo a investigação, existem indícios que sustentam a sua convocação para interrogatório no âmbito de uma alegada estrutura de tráfico de influências.

O processo inclui ainda a análise de material apreendido na sua oficina, onde foram recolhidas mais de uma dezena de agendas, várias pastas com documentação, discos rígidos, pens e um telemóvel, além de ficheiros e e-mails extraídos de computadores utilizados pelas suas secretárias.

A Polícia solicitou também autorização para registar a residência do ex-governante, por a considerar um possível centro de coordenação da alegada rede, pedido que acabou por ser recusado pelo juiz.

Durante a investigação, os agentes encontraram ainda uma caixa-forte na sua oficina com relógios e várias peças de joalharia. Segundo o processo, estes bens terão sido identificados pela secretária como provenientes da residência do ex-primeiro-ministro e associados a heranças familiares e ofertas de viagens, enquanto a UDEF continua agora a analisar todo o material recolhido.