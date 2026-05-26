Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Polícia apreende joias avaliadas em milhares de euros no escritório de Zapatero

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 21min
Zapatero à chegada da cimeira extraordinária
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Antigo primeiro-ministro de Espanha deverá ser presente a juiz no próximo dia 2 de junho

A polícia espanhola apreendeu joias avaliadas entre 30 mil e 50 mil euros no escritório do antigo primeiro-ministro de Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, no âmbito de buscas realizadas há cerca de uma semana e agora divulgadas pelo jornal El País.

A operação está relacionada com uma alegada investigação por lavagem de dinheiro associada ao resgate público de 53 milhões de euros concedido à companhia aérea Plus Ultra durante a pandemia de covid-19.

Para além das joias, as autoridades apreenderam também discos rígidos, agendas, pastas com documentação, pens USB e telemóveis. As buscas, conduzidas pela Unidade de Delinquência Económica e Fiscal (UDEF), ocorreram na sede de Zapatero em Madrid e envolveram vários espaços do edifício, incluindo escritórios e salas utilizadas por funcionários.

Segundo o auto de busca, no interior de uma caixa-forte encontrada no escritório estavam colares, pulseiras, brincos, anéis, relógios e dois discos rígidos. No mesmo local foram ainda recolhidas 17 agendas, 18 pastas com documentação, duas folhas manuscritas, pelo menos duas pens USB, um disco rígido e um telemóvel, bem como ficheiros e e-mails extraídos de computadores utilizados pelas secretárias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Zapatero deverá ser presente a juiz no próximo dia 2 de junho, no âmbito deste processo em curso. As autoridades deverão prosseguir agora com a análise do material apreendido durante a operação.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Zapatero Joias Polícia Apreensão Espanha
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Polícia apreende joias avaliadas em milhares de euros no escritório de Zapatero

Há 1h e 21min

Zapatero enfrenta investigação judicial complexa com ramificações internacionais ligadas a Venezuela e China

Há 2h e 26min

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Há 2h e 57min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Ucrânia usa mísseis Storm Shadow para destruir infraestrutura militar russa em Luhansk

Há 3h e 12min
Mais Europa

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

Clientes da MEO relatam vários problemas nos serviços

Ontem às 20:18

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

24 mai, 18:00

Nome de código "Skythen": como a Rússia se prepara para colocar mísseis nucleares no fundo do mar

Ontem às 13:54

Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Ontem às 14:31

"É um abuso": concessões de praia não podem proibir os banhistas de colocar chapéus de sol à sua frente, avisa APA

Ontem às 14:31

Praticamente impossível de intercetar e usado pela terceira vez: Rússia dispara poderoso míssil balístico em ataque contra Kiev

Ontem às 10:06

Não, os portugueses não controlavam tudo em Ormuz. Mas jantavam em piscinas, numa ilha sem água potável

Ontem às 07:00

Novo incêndio lavra nas instalações da DHL em Vialonga. Um bombeiro ferido

Ontem às 14:07

O que prevê o acordo que pode pôr fim à guerra entre EUA e Irão?

Ontem às 09:15