Polícia apreende joias avaliadas em milhares de euros no escritório de Zapatero

Há 1h e 21min

Antigo primeiro-ministro de Espanha deverá ser presente a juiz no próximo dia 2 de junho

A polícia espanhola apreendeu joias avaliadas entre 30 mil e 50 mil euros no escritório do antigo primeiro-ministro de Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, no âmbito de buscas realizadas há cerca de uma semana e agora divulgadas pelo jornal El País.

A operação está relacionada com uma alegada investigação por lavagem de dinheiro associada ao resgate público de 53 milhões de euros concedido à companhia aérea Plus Ultra durante a pandemia de covid-19.

Para além das joias, as autoridades apreenderam também discos rígidos, agendas, pastas com documentação, pens USB e telemóveis. As buscas, conduzidas pela Unidade de Delinquência Económica e Fiscal (UDEF), ocorreram na sede de Zapatero em Madrid e envolveram vários espaços do edifício, incluindo escritórios e salas utilizadas por funcionários.

Segundo o auto de busca, no interior de uma caixa-forte encontrada no escritório estavam colares, pulseiras, brincos, anéis, relógios e dois discos rígidos. No mesmo local foram ainda recolhidas 17 agendas, 18 pastas com documentação, duas folhas manuscritas, pelo menos duas pens USB, um disco rígido e um telemóvel, bem como ficheiros e e-mails extraídos de computadores utilizados pelas secretárias.

Zapatero deverá ser presente a juiz no próximo dia 2 de junho, no âmbito deste processo em curso. As autoridades deverão prosseguir agora com a análise do material apreendido durante a operação.