Seis ruas na baixa do Porto integram zona condicionada ao trânsito automóvel

1 abr, 13:00

A autarquia tem já em vigor quatro Zonas de Acesso Automóvel Condicionado

Seis ruas da zona das Carmelitas, na baixa do Porto, vão integrar a partir de 14 de abril as Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC), anunciou esta quarta-feira a autarquia, restringindo o acesso a carros para privilegiar o tráfego pedonal.

Segundo anunciou em comunicado a Câmara do Porto, as ruas das Carmelitas, da Galeria de Paris, do Conde de Vizela, da Fábrica, de Santa Teresa e de Avis passam a integrar as ZAAC, nas quais só utilizadores registados numa plataforma podem entrar, mediante acesso automatizado.

Podem aceder a estas ruas de carro, na prática, residentes, comerciantes, fornecedores, serviços religiosos e sociais, táxis, veículos afetos a obras e visitantes, ficando sujeitos a taxas de permanência mediante o perfil.

Esta zona da cidade, que atravessa locais como a Livraria Lello (Rua das Carmelitas) e outras lojas históricas, como a Livraria Moreira da Costa (Rua de Avis), está sobretudo associada, nos últimos anos, à vida noturna, com dezenas de bares, restaurantes e discotecas instalados nas várias ruas.

“A delimitação de ZAAC tem como objetivo permitir acolher em condições de conforto e de segurança os grandes fluxos e concentração de pessoas em zonas de maior procura, assegurando a qualidade de vida de todos os que habitam, trabalham e visitam a cidade, com enfoque no Centro Histórico”, esclarece a Câmara do Porto.

A autarquia tem já em vigor quatro ZAAC - Cedofeita, Flores, Ribeira e Santa Catarina - e junta mais seis ruas a partir de 14 de abril, dia em que a ZAAC de Santa Catarina será expandida, passando a incluir o troço compreendido entre a Rua da Firmeza e a Rua de Guedes de Azevedo.

Em abril de 2025, ainda sob a presidência do independente Rui Moreira, a câmara lançou o concurso público para a requalificação da Rua da Galeria de Paris, ao lado da Rua Cândido dos Reis, também intervencionada, dias depois de anunciar que as ruas de Santa Teresa, da Fábrica e de Cândido dos Reis, seriam pedonalizadas.