Seis ruas na baixa do Porto integram zona condicionada ao trânsito automóvel

Agência Lusa , AM
1 abr, 13:00
Ponte D. Luís, Porto (Estela Silva/Lusa)

A autarquia tem já em vigor quatro Zonas de Acesso Automóvel Condicionado

Seis ruas da zona das Carmelitas, na baixa do Porto, vão integrar a partir de 14 de abril as Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC), anunciou esta quarta-feira a autarquia, restringindo o acesso a carros para privilegiar o tráfego pedonal.

Segundo anunciou em comunicado a Câmara do Porto, as ruas das Carmelitas, da Galeria de Paris, do Conde de Vizela, da Fábrica, de Santa Teresa e de Avis passam a integrar as ZAAC, nas quais só utilizadores registados numa plataforma podem entrar, mediante acesso automatizado.

Podem aceder a estas ruas de carro, na prática, residentes, comerciantes, fornecedores, serviços religiosos e sociais, táxis, veículos afetos a obras e visitantes, ficando sujeitos a taxas de permanência mediante o perfil.

Esta zona da cidade, que atravessa locais como a Livraria Lello (Rua das Carmelitas) e outras lojas históricas, como a Livraria Moreira da Costa (Rua de Avis), está sobretudo associada, nos últimos anos, à vida noturna, com dezenas de bares, restaurantes e discotecas instalados nas várias ruas.

“A delimitação de ZAAC tem como objetivo permitir acolher em condições de conforto e de segurança os grandes fluxos e concentração de pessoas em zonas de maior procura, assegurando a qualidade de vida de todos os que habitam, trabalham e visitam a cidade, com enfoque no Centro Histórico”, esclarece a Câmara do Porto.

A autarquia tem já em vigor quatro ZAAC - Cedofeita, Flores, Ribeira e Santa Catarina - e junta mais seis ruas a partir de 14 de abril, dia em que a ZAAC de Santa Catarina será expandida, passando a incluir o troço compreendido entre a Rua da Firmeza e a Rua de Guedes de Azevedo.

Em abril de 2025, ainda sob a presidência do independente Rui Moreira, a câmara lançou o concurso público para a requalificação da Rua da Galeria de Paris, ao lado da Rua Cândido dos Reis, também intervencionada, dias depois de anunciar que as ruas de Santa Teresa, da Fábrica e de Cândido dos Reis, seriam pedonalizadas.

Temas: ZAAC Câmara do Porto Trânsito automóvel Zona condicionada

País

Jovem de 20 anos encontrado sem vida na barragem de Idanha-a-Nova

Ontem às 17:33

Regresso da chuva e até trovoada: vem aí um "carrossel de subida e descida das temperaturas"

Ontem às 16:53

Mergulhadores Sapadores da Marinha desativam engenho explosivo na Graciosa

Ontem às 14:25

Mulher de 66 anos encontrada morta num poço numa aldeia da Lousã

Ontem às 14:17
Mais País

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

Ontem às 21:57