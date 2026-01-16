Presidente deposto da Coreia do Sul condenado a cinco anos de prisão

Agência Lusa , AM
Há 3h e 10min
Yoon Suk-yeol (AP)

Yoon Suk-yeol foi condenado pela imposição da lei marcial em dezembro de 2024

O Tribunal Distrital Central de Seul condenou o presidente deposto da Coreia do Sul Yoon Suk-yeol a cinco anos de prisão devido à imposição da lei marcial em dezembro de 2024.

Esta é a primeira sentença contra Yoon em oito julgamentos criminais. A acusação mais grave que lhe é imputada é a de ter liderado uma rebelião em consequência da imposição da lei marcial, um crime cuja pena máxima é de morte.

O tribunal da capital considerou o antigo chefe de Estado culpado também de outras acusações, como desobediência às tentativas das autoridades para o deter e falsificação de documentos oficiais.

Pouco mais de um ano após a declaração da lei marcial, que desencadeou uma crise política que levou à destituição do líder conservador, Yoon, de 65 anos, recebeu uma pena inferior aos dez anos de prisão solicitados pelo Ministério Público.

O tribunal concluiu que Yoon excluiu ministros de uma reunião para discutir os preparativos para a imposição da lei marcial, além de mais tarde ter obstruído as tentativas da polícia para o deter.

Yoon entrincheirou-se durante semanas na residência oficial em Seul sob a proteção dos guarda-costas, conseguindo mesmo frustrar uma primeira operação policial.

O líder foi finalmente detido em janeiro de 2025 durante uma violenta operação, que durou várias horas. Tornou-se o primeiro presidente sul-coreano em exercício a ser detido e encarcerado.

"Embora tivesse o dever, acima de todos os outros, de defender a Constituição e o Estado de Direito como presidente, o arguido, pelo contrário, demonstrou uma atitude que revelou desprezo pela Constituição", afirmou o juiz presidente, Baek Dae-hyun, ao proferir a sentença.

"A culpa do arguido é extremamente grave", acrescentou.

Em 03 de dezembro de 2024, Yoon anunciou na televisão a imposição da lei marcial, enviando tropas para o parlamento.

O conservador reverteu a decisão horas mais tarde, depois de um número suficiente de deputados ter conseguido entrar no edifício parlamentar e aprovar a suspensão do decreto.

Yoon justificou a lei marcial, uma medida sem precedentes na Coreia do Sul desde as ditaduras militares dos anos 80, alegando que o parlamento, controlado pela oposição, estava a bloquear o orçamento de Estado.

No discurso transmitido pela televisão, o presidente afirmou que estava a agir para proteger o país das "forças comunistas norte-coreanas" e "eliminar elementos hostis ao Estado".

Yoon acabou por ser destituído do cargo pelo Tribunal Constitucional em abril passado, o que desencadeou eleições presidenciais, que deram vitória a Lee Jae-myung, candidato da oposição de esquerda.

Yoon Suk-yeol tem sete dias para recorrer.

Na declaração final antes de o tribunal encerrar a sessão para deliberação, o presidente deposto afirmou que simplesmente exerceu as prerrogativas legais como chefe de Estado.

"Não se tratava de uma ditadura militar a reprimir os cidadãos, mas sim de um esforço para salvaguardar a liberdade e a soberania e para fortalecer a ordem constitucional", afirmou, segundo a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap.

Temas: Yoon Suk-yeol Coreia do Sul Lei marcial

Ásia

Presidente deposto da Coreia do Sul condenado a cinco anos de prisão

Há 3h e 10min
05:18

Irão: "Há uma semana que não tenho notícias dos meus pais, que são antigoverno. Tenho muito medo"

Ontem às 22:20
08:30

"As pessoas, de forma genérica, consideram que a China é um ator de maior confiança"

Ontem às 17:59

Novo colapso de guindaste na Tailândia causa dois mortos e um ferido

Ontem às 08:19
Mais Ásia

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

14 jan, 20:35

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Ontem às 10:49

Tracking poll, dia 11: três candidatos cada vez mais destacados para ida à segunda volta

Ontem às 21:08

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

14 jan, 17:05

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Há 2h e 31min

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

14 jan, 12:30

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Ontem às 10:37

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Ontem às 11:29

Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Ontem às 18:02

Carjacking no Porto termina com perseguição e quatro feridos em Gondomar

Ontem às 08:26

Entre a falta de assistentes e professores, há nas escolas portuguesas uma "erva daninha" que "não lembra ao diabo"

Ontem às 23:00

Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Ontem às 20:01