Criminoso reincidente impedido de usar nome Jesus Cristo na Rússia

Agência Lusa , AM
Há 1h e 28min
Tribunal

Tribunal ordenou que Yevgeny Chekulayev deixe de constar como Jesus Cristo e reponha nos documentos oficiais o nome de batismo

Um criminoso reincidente da cidade russa de Kazan foi impedido de usar o nome Jesus Cristo e obrigado a retomar o nome de batismo, noticiou a imprensa local. 

Jesus Cristo - nascido Yevgeny Chekulayev - foi condenado por registar fraudulentamente vários estrangeiros na sua morada, o que lhe valeu no ano passado uma multa de 60.000 rublos (aproximadamente 780 dólares).

As autoridades não clarificaram se os registos fraudulentos foram feitos em troco de benefício material ou por caridade.

O mesmo tribunal de Kazan condenou o falso messias a dois anos de prisão, com pena suspensa, por delito semelhante.

A justiça não viu com bons olhos o “milagre” da multiplicação dos registos, nem o dos nomes próprios: segundo noticiou o Business Online, um tribunal ordenou na quarta-feira que Yevgeny deixe de constar como Jesus Cristo e reponha nos documentos oficiais o nome de batismo.

"O Tribunal Distrital de Novo-Savinovski, em Kazan, ordenou ao Registo Civil que restaure o nome anterior de um residente de Kazan chamado Jesus Cristo", afirma a sentença.

A decisão do tribunal foi motivada por um pedido da procuradoria da cidade situada 800 km a leste da capital, Moscovo.

Temas: Yevgeny Chekulayev Kazan Rússia Jesus Cristo

Europa

Grupo Wingtech critica decisão da justiça dos Países Baixos de investigar a Nexperia

Há 1h e 11min

WhatsApp denuncia tentativa da Rússia de bloqueio completo da aplicação

Há 1h e 21min

Criminoso reincidente impedido de usar nome Jesus Cristo na Rússia

Há 1h e 28min

"É muito fácil: basta estabelecer um cessar-fogo e haverá eleições". Zelensky condiciona ato eleitoral a pausa na guerra e a garantias de segurança

Ontem às 20:52
Mais Europa

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Ontem às 18:10

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

10 fev, 23:28

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Ontem às 13:06
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Ontem às 11:56

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Ontem às 10:12

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Ontem às 20:00

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Ontem às 10:44

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

Ontem às 23:29

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

10 fev, 09:55

Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique

Ontem às 23:48

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques

10 fev, 22:44