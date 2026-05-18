Investir começa por saber em quem confiar

Há 1h e 41min

Num cenário marcado por volatilidade e excesso de ruído, investir tornou-se uma questão de preparação. A XTB Market Sessions 2026 afirma-se como o maior evento online em Portugal ao transformar a complexidade dos mercados em competência prática. Com o modelo “7 dias, 7 temas, 7 razões”, e o apoio da CNN Portugal, posiciona a educação como a ferramenta mais eficaz de gestão de risco.

Em 2026, investir tornou-se simultaneamente mais acessível e mais exigente. As plataformas digitais democratizaram o acesso aos mercados, mas essa abertura trouxe um efeito difícil de ignorar: uma saturação de ruído que desafia até quem já tem experiência. Entre previsões contraditórias, especialistas improvisados e promessas de retorno imediato, a linha entre informação e especulação torna-se cada vez mais difusa, comprometendo a confiança de quem procura decidir com critério. A XTB Market Sessions 2026, o maior evento online em Portugal dedicado a investidores de todos os níveis, surge para responder a este desafio. Através do modelo “7 dias, 7 temas, 7 razões”, apresenta um percurso estruturado que conduz de forma progressiva desde a definição de objetivos financeiros e identificação de erros comuns, até à análise de ativos de longo prazo, como ações e ETFs, e à leitura dos mercados globais através de índices de referência. O programa, que tem início no dia 25 de maio e decorre até 1 de junho , integra ainda temas centrais da atualidade, como os criptoativos e o setor da energia, sempre com foco no equilíbrio entre risco e oportunidade.

A nova escassez: informação com credibilidade

Mais do que um evento, trata-se de uma formação orientada para responder aos desafios concretos do contexto atual. A volatilidade acentuada, especialmente nos setores da energia e dos criptoativos, aliada ao excesso de opiniões e promessas pouco fundamentadas, tem contribuído para um fenómeno crescente: a dificuldade em tomar decisões.

Neste enquadramento, o desafio não está no acesso à informação, mas na falta de orientação estruturada. A proliferação de fontes não validadas gera incerteza e afasta quem pretende investir com segurança. É neste ponto que a literacia financeira assume um papel central, não apenas como conhecimento teórico, mas como ferramenta prática de gestão de risco e reforço de confiança.

A proposta da XTB é clara: substituir hesitação por método. Cada sessão foi concebida para construir uma base sólida e evoluir de forma consistente, sempre com foco na aplicação prática. O objetivo passa por permitir uma compreensão mais aprofundada, uma avaliação mais rigorosa e decisões mais seguras.

A parceria com a CNN Portugal reforça este posicionamento, ao associar credibilidade institucional a conteúdos de elevado rigor, criando um ambiente de aprendizagem onde a confiança ganha um papel determinante.