Xi Jinping e Putin conversam por videoconferência num momento decisivo para a guerra na Ucrânia

Há 1h e 52min

Conversa acontece no mesmo dia em que arrancam novas rondas de negociações em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

O presidente chinês, Xi Jinping, manteve esta quarta-feira uma conversa por videoconferência com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, sem adiantar, para já, o conteúdo do encontro.

China e Rússia mantêm fortes laços económicos, diplomáticos e militares, que se intensificaram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

Xi Jinping e Vladimir Putin trocaram, a 31 de dezembro, mensagens de felicitações por ocasião do Ano Novo.

Os dois líderes encontraram-se no início de setembro, em Pequim, à margem do desfile militar organizado pela China para assinalar os 80 anos da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial.

Esta nova conversa entre Xi e Putin ocorre numa altura em que os Estados Unidos afirmam estar próximos de alcançar um acordo para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

Russos e ucranianos reúnem-se esta quarta e quinta-feira para novas rondas de negociações em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A China apresenta-se como uma parte neutra neste conflito e afirma não fornecer ajuda letal a nenhum dos lados, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países ocidentais.