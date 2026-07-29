França ordena jornalista russa a sair do país devido à difusão de propaganda pró-Kremlin

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A ordem de expulsão foi dada pela Prefeitura de Polícia de Paris. Num documento visto pelo Libération, a instituição indica que o comportamento de Fedorova “atenta contra os interesses fundamentais do Estado” e que a sua presença em França “constitui, por este motivo, uma ameaça particularmente grave e atual para a ordem pública”

A propagandista pró-Kremlin Xenia Fedorova recebeu uma ordem de expulsão das autoridades francesas, informou o Ministério da Administração Interna do país esta quarta-feira, confirmando uma notícia avançada pelo jornal Libération.

A antiga chefe de redação RT France, canal financiado pelo governo russo, está frequentemente na antena do canal de notícias CNews, detido pelo multimilionário Vincent Boloré, apoiante de Marine LePen e do Rassemblement National.

A ordem de expulsão foi dada pela Prefeitura de Polícia de Paris. Num documento visto pelo Libération, a instituição indica que o comportamento de Fedorova “atenta contra os interesses fundamentais do Estado” e que a sua presença em França “constitui, por este motivo, uma ameaça particularmente grave e atual para a ordem pública”.

“Ao difundir as suas narrativas, [Xenia Fedorova] funciona como um braço das campanhas de desinformação conduzidas pelas autoridades russas, com o objetivo de desestabilizar a ordem pública. Contribui para a propagação de um discurso de desinformação e desestabilização, que visa manipular a opinião pública, minar a confiança dos cidadãos europeus, e em particular dos cidadãos franceses, nas suas instituições”, pode ler-se na nota citada.

Entretanto, a defesa de Fedorova já informou que vai recorrer da decisão. “Xenia Fedorova é jornalista. Esta decisão constitui um grave atentado à liberdade de expressão de uma jornalista que sempre exerceu a atividade da forma mais adequada", afirmou Emmanuel Piwnica, advogado da jornalista, à France-Presse. Dois dos meios de comunicação para os quais Fedorova trabalha, o Canal+ e o Grupo Lagardère, já vieram a público dizer que a ordem de expulsão constitui “um atentado particularmente grave à liberdade de expressão".

A France-Presse avançou também que Fedorova está em prisão domiciliária desde que recebeu a ordem de saída.