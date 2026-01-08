Membro do regulador nuclear do Japão perde telemóvel com dados sensíveis na China

Agência Lusa , AM
Há 3h e 43min
Jovem ao telemóvel. (AP Photo/Lee Jin-man)

Incidente, tornado agora público, terá ocorrido no aeroporto de Xangai

As autoridades japonesas estão a investigar a perda de um telemóvel profissional, alegadamente na China, que continha uma lista confidencial de contactos da Autoridade de Regulação Nuclear, segundo confirmou à France-Presse um responsável do organismo.

O incidente, tornado agora público, terá ocorrido no aeroporto de Xangai, a 03 de novembro, quando o funcionário atravessava o controlo de segurança. A ausência do dispositivo só foi notada três dias depois, e, de acordo com a imprensa japonesa, não foi possível bloqueá-lo ou apagar remotamente os seus dados por já se encontrar fora de alcance.

Embora o telemóvel não contivesse acesso direto a dados nucleares, segundo o responsável citado - que não quis ser identificado - a lista incluía nomes e contactos de membros da divisão de segurança nuclear da entidade reguladora – informação que não é de acesso público devido à sensibilidade das funções.

A revelação surge num contexto de crescente tensão entre Pequim e Tóquio, após a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ter sugerido em novembro que o país poderia intervir militarmente em caso de agressão chinesa contra Taiwan, ilha que a China considera parte do seu território.

Simultaneamente, a operadora Tokyo Electric Power (TEPCO) procura a aprovação final para reativar a central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, a maior do mundo, encerrada após o desastre de Fukushima, em 2011.

O Japão tem vindo a retomar gradualmente a energia nuclear, com 14 reatores já reativados, no quadro de metas de neutralidade carbónica até 2050 e aumento da procura de eletricidade devido à inteligência artificial.

O telemóvel perdido foi reportado às autoridades japonesas de proteção de dados em novembro, de acordo com o regulador nuclear. O caso reacende preocupações sobre segurança da informação no setor da energia nuclear num momento delicado da política energética japonesa.

