Há 54 min

Plataforma que regista problemas em tempo real nos serviços de internet mostra que a aplicação terá deixado de funcionar por volta das 14:45

A rede social X está em baixo, um problema que está a ser reportado a nível global e que volta a repetir-se esta semana.

De acordo com o Down Detector, uma plataforma onde os utilizadores podem reportar problemas de acesso a sites, a aplicação do Elon Musk terá deixado de funcionar por volta das 14:45. Às 15:12 o portal registava 1.118 notificações, que denunciavam o mau funcionamento da plataforma.

Ao abrir o X a mensagem salta à vista uma mensagem: “Algo correu mal. Tente recarregar”.

Não é a primeira vez esta semana que a aplicação regista problemas, tendo deixado de funcionar em vários países, incluindo Estados Unidos, Espanha, França e Portugal na terça-feira por volta das 14:15, por motivos ainda desconhecidos.