Rede social X está em baixo

CNN Portugal , MP
Há 54 min
Rede social X. Reprodução X

Plataforma que regista problemas em tempo real nos serviços de internet mostra que a aplicação terá deixado de funcionar por volta das 14:45

A rede social X está em baixo, um problema que está a ser reportado a nível global e que volta a repetir-se esta semana.

De acordo com o Down Detector, uma plataforma onde os utilizadores podem reportar problemas de acesso a sites, a aplicação do Elon Musk terá deixado de funcionar por volta das 14:45. Às 15:12 o portal registava 1.118 notificações, que denunciavam o mau funcionamento da plataforma. 

Ao abrir o X a mensagem salta à vista uma mensagem: “Algo correu mal. Tente recarregar”.

Não é a primeira vez esta semana que a aplicação regista problemas, tendo deixado de funcionar em vários países, incluindo Estados Unidos, Espanha, França e Portugal na terça-feira por volta das 14:15, por motivos ainda desconhecidos.

Temas: X Redes Sociais Elon Musk

Tecnologia

Rede social X está em baixo

Há 54 min

Empresas chinesas de IA estão a assumir liderança em África

14 jan, 06:59

Rede social X com problemas de funcionamento em Portugal e noutros países

13 jan, 16:11

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

13 jan, 15:20
Mais Tecnologia

Mais Lidas

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Hoje às 07:27

Tracking poll, dia 11: três candidatos cada vez mais destacados para ida à segunda volta

Ontem às 21:08

Quinze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à neve e ondulação

Hoje às 06:03

O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Hoje às 09:27

Entre a falta de assistentes e professores, há nas escolas portuguesas uma "erva daninha" que "não lembra ao diabo"

Ontem às 23:00

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

14 jan, 20:35

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

14 jan, 12:30

Marcelo faz dois avisos: um ao seu sucessor e outro aos EUA. E foi questionado sobre a farda militar de Ventura

Há 2h e 29min

E na segunda volta, quem perder vai apoiar quem? Os 10 cenários para o dia seguinte às eleições

Hoje às 07:00

Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Ontem às 18:02

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

14 jan, 17:05

Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Ontem às 20:01