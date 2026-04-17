Ex-Presidente de Myanmar preso desde 2021 foi indultado

Há 1h e 29min

Mais de 4.300 reclusos vão ser libertados, incluindo 180 estrangeiros, e todas as penas inferiores a 40 anos vão ser reduzidas

O ex-chefe de Estado de Myanmar, Win Myint, preso desde o golpe de Estado militar de 2021, foi indultado pelo Presidente, indicou um comunicado do gabinete de Min Aung Hlaing.

O documento refere que o indulto, que ocorreu durante as festividades do Ano Novo birmanês, inseriu-se num "esforço de reconstrução nacional".

Paralelamente, todas as sentenças de morte foram anuladas.

Tratou-se de uma das primeiras medidas oficiais tomadas pelo novo líder Min Aung Hlaing desde a recente tomada de posse como Presidente de Myanmar (antiga Birmânia), cinco anos após o golpe de Estado militar.

Mais de 4.300 reclusos vão ser libertados, incluindo 180 estrangeiros, e todas as penas inferiores a 40 anos vão ser reduzidas.

As decisões foram adotadas durante as celebrações do Ano Novo de Myanmar (Thingyan) que começou na segunda-feira.

Tradicionalmente, o Ano Novo é uma ocasião para uma ampla concessão de amnistias.

De acordo com os defensores dos direitos humanos, a Junta Militar no poder desde 2021 retomou as execuções de dissidentes após várias décadas de suspensão.

Segundo as Nações Unidas, mais de 130 pessoas foram condenadas à morte em 2022 mas os números exatos são difíceis de apurar num país com um sistema judicial opaco e que enfrenta uma prolongada guerra civil.