Ex-marido de Jill Biden acusado de matar a atual mulher

Há 1h e 13min

Esteve casado durante cinco anos com a ex-primeira-dama

O ex-marido da antiga primeira-dama, Jill Biden, foi acusado de homicídio pela morte da sua atual mulher, informaram as autoridades esta terça-feira.

William Stevenson, de 77 anos, foi detido em ligação com a morte da sua mulher Linda Stevenson, de 64 anos, que foi encontrada sem reação em dezembro, no interior de uma casa em New Castle County, Delaware, informou a polícia.

Foi acusado e está detido no Howard Young Correctional Institution sob uma caução de 500 mil dólares. Não é claro se o suspeito tem representação legal neste momento.

Stevenson foi casado com Jill Biden desde 1970 até ao seu divórcio em 1975. O gabinete pós-presidencial de Biden recusou-se a comentar a detenção e as acusações do homem.

As autoridades chegaram à casa depois de receberem uma chamada sobre uma disputa doméstica, disse a polícia na sua declaração inicial sobre o incidente. A polícia não partilhou mais pormenores sobre a sua investigação ou sobre a causa ou forma de morte de Linda Stevenson.

Caroll Alvarado e Arlette Saenz, da CNN, contribuíram para esta notícia