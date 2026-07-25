"Reduzido a cinzas": ataques à "Amazon da Rússia" trazem a guerra de Putin para perto de casa

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Empresários russos têm recorrido às redes sociais para se queixarem do impacto devastador dos ataques nos seus negócios

Uma série de ataques ucranianos aos armazéns do maior retalhista online da Rússia levou à destruição de um stock que pode ascender a centenas de milhões de dólares, provocando uma onda de indignação online entre os proprietários de pequenas empresas do país, que já se encontram em dificuldades.

Durante o fim de semana, drones ucranianos atingiram centros de distribuição da Wildberries em Elektrostal, na região de Moscovo, e em Kotovsk, na região de Tambov. Uma segunda onda de ataques, na madrugada de quarta-feira, atingiu armazéns logísticos nas regiões de Krasnodar e Stavropol, enquanto os meios de comunicação estatais da região sudoeste de Voronezh também noticiaram que um ataque com drones forçou o encerramento de um armazém da Wildberries naquela região, na madrugada de quarta para quinta-feira.

Na sexta-feira, a FirePoint, fabricante ucraniana de mísseis e drones, afirmou que drones ucranianos do tipo FP-1 atingiram mais dois centros logísticos da Wildberries na Rússia - o complexo logístico de Shushary, em São Petersburgo, e as instalações de Utkina Zavod, na região de Leningrado -, bem como o centro logístico da empresa em Simferopol, na Crimeia ocupada pela Rússia. A Wildberries informou esta sexta-feira que o centro em Simferopol tinha sido evacuado e que as operações em Shushary e Utkina Zavod tinham sido temporariamente suspensas.

Os ataques contra a Wildberries, o equivalente russo da gigante do comércio eletrónico Amazon, trouxeram a guerra de Moscovo contra a Ucrânia ainda mais para perto de casa, ao perturbarem a vida e os meios de subsistência dos russos comuns. Além disso, intensificam uma campanha ucraniana de guerra económica que tem visto onda após onda de ataques com drones de longo alcance contra refinarias, o que tem causado longas filas nos postos de abastecimento em toda a Rússia.

Moradores locais passam junto à fumaça de um incêndio nos complexos logísticos da empresa russa de comércio eletrónico Wildberries, na cidade de Elektrostal, nos arredores de Moscovo, a 18 de julho (Tatyana Makeyeva/AFP/Getty Images)

Os ataques também se revelaram mortíferos. De acordo com autoridades regionais, sete pessoas morreram em Kotovsk e uma em Elektrostal. Pelo menos uma pessoa morreu nos últimos ataques no sul da Rússia, segundo o governador da região de Krasnodar.

Kiev reconheceu ter levado a cabo os ataques aos armazéns da Wildberries – e afirmou que as instalações são alvos militares legítimos, uma vez que abastecem as tropas russas na linha da frente na Ucrânia. Num comunicado divulgado no sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou – sem mencionar a Wildberries – que "foram atingidas importantes instalações logísticas" e que esses armazéns estavam a ser utilizados 2para fornecer componentes sujeitos a sanções destinados à produção de drones e a equipamento de navegação".

O governo russo nega que a Wildberries abasteça as forças armadas russas. Uma pesquisa por "equipamento militar" no site da Wildberries na quinta-feira revelou mais de 78 mil artigos, incluindo coletes à prova de balas, kits de primeiros socorros e rações. O site também oferece equipamento para drones, incluindo óculos FPV e kits que podem ser utilizados no campo de batalha.

O Kremlin reconheceu, de facto, os prejuízos económicos causados pelos ataques. Em resposta a perguntas feitas na quarta-feira sobre possíveis medidas para proteger as empresas afetadas pela greve, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou, a respeito da Wildberries, que "a situação é, de facto, difícil, tendo em conta as perdas sofridas tanto pela própria empresa como pelas pequenas e médias empresas".

O impacto económico dos ataques ainda não é claro. A edição russa da Forbes citou estimativas preliminares que sugerem que a Wildberries perdeu até 9% do seu espaço de armazenamento e que a recuperação dessa capacidade poderá custar à empresa até 33 mil milhões de rublos (370 milhões de euros). As perdas de mercadorias dos vendedores, segundo o relatório, poderão ascender a, pelo menos, 150 mil milhões de rublos (1,670 mil milhões de euros). O diário económico Kommersant estimou que os ataques combinados com drones afetaram cerca de 10% da capacidade logística total da empresa.

A CNN contactou a Wildberries para obter comentários sobre o impacto financeiro dos ataques e as alegações de que os seus armazéns abastecem as forças armadas russas.

Os empresários russos que utilizam a Wildberries para a distribuição têm recorrido às redes sociais para se queixarem dos ataques e do impacto devastador nos seus negócios.

"Cerca de 40% do nosso negócio foi reduzido a cinzas", afirmou um retalhista de moda numa publicação no Threads.

"É claro que, comparado com vidas humanas, não passa de dinheiro. O mais importante é que nós e os nossos entes queridos estejamos sãos e salvos. Nunca tínhamos armazenado um volume tão grande de produtos nos armazéns da plataforma de comércio eletrónico (Wildberries). No entanto, devido a novos requisitos, tivemos de transferir urgentemente o stock do nosso próprio armazém, reembalá-lo e enviá-lo para a Wildberries."

Outro vídeo que se tornou viral em contas ucranianas mostrava um retalhista russo cujas mercadorias se encontravam nos armazéns da Wildberries nas regiões de Krasnodar e Stavropol, afirmando: "Só quero que esta SMO (operação militar especial) acabe".

A CEO da Wildberries, a maior retalhista online da Rússia, Tatyana Kim, participa no Fórum Económico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) a 5 de junho (Olga Maltseva/AFP/Getty Images)

Vários retalhistas russos queixaram-se de que os termos de serviço da Wildberries tinham sido recentemente alterados para estipular que a plataforma de comércio eletrónico não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de ataques com drones.

Numa entrevista publicada pelo diário de negócios RBC, a fundadora da Wildberries, Tatyana Kim, afirmou que a sua empresa estava a discutir a possibilidade de benefícios fiscais e outras medidas com as autoridades russas para ajudar os vendedores afetados pelos ataques.

"Falámos hoje com uma das agências - mais concretamente, o Serviço Federal de Impostos - sobre o potencial desenvolvimento de medidas para aliviar a carga fiscal dos empresários afetados", afirmou. "Não se trata de anular totalmente os impostos, mas sim da possibilidade de conceder adiamentos ou acordos semelhantes", disse Kim.

Os comentadores ucranianos, por outro lado, afirmaram que as queixas sobre a Wildberries não explicam o panorama geral: segundo eles, os russos ignoram o facto de que Moscovo lançou a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, o que acabou por levar à campanha de ataques profundos da Ucrânia contra a Rússia.

Kateryna Bohuslavska - que publica no X como "Kate from Kharkiv" - afirmou: "Mais uma enxurrada de vídeos de russos a chorar pelo 'choque' e pela 'injustiça' dos ataques a um armazém da Wildberries. Não lhes passa pela cabeça o quão injusto nos pareceu quando estávamos simplesmente a viver as nossas vidas, sem incomodar ninguém, no nosso próprio país e nas nossas próprias casas, até que os mísseis deles começaram a destruir as nossas cidades numa manhã fria de inverno."

Um helicóptero de combate a incêndios tenta extinguir um incêndio nos complexos logísticos da empresa russa de comércio eletrónico Wildberries, na cidade de Elektrostal, nos arredores de Moscovo, a 18 de julho (Tatyana Makeyeva/AFP/Getty Images)

Anton Gerashchenko, um influenciador ucraniano nas redes sociais e antigo conselheiro presidencial, afirmou que os russos deveriam apontar o dedo ao seu presidente, Vladimir Putin.

"Os russos descobriram que o seu país está a travar uma guerra. O próximo passo é perceberem quem é o responsável por todos os danos causados à Rússia (Putin)", escreveu no X.

"A Wildberries já não é apenas um mercado online de vestuário e artigos para o lar. A plataforma vende armas, coletes à prova de balas, drones, componentes para drones e fibra ótica utilizada em drones. Todos estes artigos são utilizados na guerra contra a Ucrânia e contribuem para matar ucranianos. É por isso que tais instalações são alvos militares legítimos para as Forças Armadas da Ucrânia."

É improvável que os russos dirijam a ira pública contra Putin, especialmente num país onde a dissidência não é tolerada e as críticas às forças armadas são proibidas. Mas os ataques à Wildberries estão a tornar a guerra mais palpável para os russos de uma nova forma.