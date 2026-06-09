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WhatsApp alarga a todos os utilizadores iOS capacidade de usar duas contas diferentes

Agência Lusa , WL
Há 2h e 26min
WhatsApp (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
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Permite a gestão totalmente independente de diferentes conversas e utilizadores

O WhatsApp disponibilizou a possibilidade de adicionar e gerir uma segunda conta nos smartphones iOS para todos os utilizadores, permitindo aos utilizadores aceder a contas diferentes na mesma aplicação e dispositivo, mantendo as suas conversas organizadas.

A empresa lançou inicialmente esta funcionalidade para o WhatsApp Business e estendeu-a aos dispositivos Android em agosto de 2023.

Depois, após ter iniciado os testes de adoção em dispositivos iOS em janeiro do ano passado, o WhatsApp lançou-a oficialmente para iPhones em março, embora inicialmente apenas disponível para um número limitado de utilizadores.

Agora, o WhatsApp começou a disponibilizar o suporte para a utilização de duas contas no mesmo dispositivo iOS a mais utilizadores a nível global, confirmou o portal especializado WaBetaInfo, através da mais recente atualização da aplicação de mensagens para iOS, disponível na App Store.

A utilização de duas contas no mesmo iPhone foi implementada para eliminar a necessidade de transportar dois telefones para separar os assuntos pessoais e profissionais.

Benefícios exclusivos?
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Isto permite a gestão totalmente independente de diferentes conversas e utilizadores, sem a necessidade de um segundo dispositivo ou da utilização do WhatsApp Business, noticiou a agência Europa Press.

Oferece ainda notificações separadas e guarda individualmente as definições de cada conta, como opções de privacidade, perfis e gestão de armazenamento.

Para registar uma segunda conta no WhatsApp para iOS, os utilizadores devem selecionar a opção "Adicionar conta" nas definições da aplicação. Depois, basta introduzir o segundo número de telefone ou digitalizar o código QR da conta aberta noutro dispositivo para a ligar ao iPhone onde pretende utilizá-la.

Depois de ambas as contas estarem registadas, os utilizadores podem alternar entre elas selecionando a secção "Conta" e tocando em "Alternar conta". Em alternativa, podem alternar premindo e mantendo premido o separador "Eu".

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Temas: WhatsApp IOS Apple iPhone Tecnologia
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Tecnologia

WhatsApp alarga a todos os utilizadores iOS capacidade de usar duas contas diferentes

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