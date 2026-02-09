Bruxelas quer medidas cautelares para WhatsApp não excluir outros fornecedores de IA

Agência Lusa , AM
Há 1h e 48min
WhatsApp (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

A Comissão Europeia acusa a Meta de abuso de posição dominante ao excluir assistentes de inteligência artificial de terceiros do WhatsApp. Bruxelas admite impor medidas cautelares para proteger a concorrência no mercado europeu de IA

A Comissão Europeia notificou a ‘gigante’ tecnológica Meta de possíveis medidas cautelares para reverter a exclusão de assistentes de inteligência artificial (IA) terceiros do serviço de comunicações WhatsApp, considerando existir um abuso de posição dominante.

“A Comissão Europeia enviou uma comunicação de acusações à Meta, na qual expõe a sua posição preliminar de que a empresa violou as regras de concorrência da UE [União Europeia] ao excluir assistentes de IA de terceiros do acesso e da interação com os utilizadores do WhatsApp”, indica o executivo comunitário em comunicado.

De acordo com Bruxelas, “a conduta da Meta pode bloquear a entrada ou a expansão de concorrentes no mercado de assistentes de IA, que está em rápido crescimento”.

Por essa razão, a instituição tenciona “impor medidas cautelares para impedir que esta alteração de política cause danos graves e irreparáveis ao mercado, sem prejuízo da resposta da Meta e do respeito pelos seus direitos de defesa”, é ainda referido.

A Meta é a dona das redes sociais Facebook e Instagram, bem como de aplicações de comunicação para consumidores, como o WhatsApp e o Messenger.

A empresa também opera serviços de publicidade ‘online’ e produtos de realidade virtual e aumentada e disponibiliza um assistente de IA de uso geral, o Meta AI.

Em outubro passado, a empresa norte-americana anunciou uma atualização dos termos do WhatsApp Business, o que na prática, segundo Bruxelas, proíbe assistentes de IA terceiros na aplicação já que apenas está disponível o Meta AI.

Depois, em dezembro de 2025, a Comissão Europeia anunciou uma investigação formal para avaliar se a nova política da ‘gigante’ tecnológica Meta, de acesso restrito de fornecedores de inteligência artificial à plataforma de conversação WhatsApp, viola regras de concorrência da União Europeia.

Chega agora à conclusão de que “esta alteração de política parece, à primeira vista, violar as regras de concorrência da UE”, dado o alegado abuso de posição dominante no mercado do Espaço Económico Europeu.

O envio de uma comunicação de acusações relativa a medidas cautelares, hoje divulgado, não prejudica o resultado final da investigação.

A Meta pode agora responder às preocupações da Comissão Europeia.

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia proíbe o abuso de posição dominante no mercado único da UE.

Temas: WhatsApp Inteligência Artificial Meta Comissão Europeia

Europa

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Há 40 min

Epstein tentou aproximar-se de pessoas importantes na Rússia, incluindo Putin

Há 45 min

Rede de tráfico escondia cocaína em mesas e lavatórios de mármore

Há 1h e 34min

Bruxelas quer medidas cautelares para WhatsApp não excluir outros fornecedores de IA

Há 1h e 48min
Mais Europa

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Ontem às 14:08
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

Ontem às 17:00

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

7 fev, 19:00

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

Ontem às 16:13

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

7 fev, 18:00

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

7 fev, 22:00

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Ontem às 08:00

Trabalhador de empresa ao serviço da E-Redes morre eletrocutado durante reparações da rede elétrica de Leiria

Há 2h e 23min