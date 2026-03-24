Detido um dos "mentores" do grupo de WhatsApp que combinava atentados em escola de Oeiras

Manuela Micael | Carolina Resende Matos
Há 1h e 44min

O jovem de 17 anos foi visto a manusear uma arma no exterior da escola e as autoridades foram alertadas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na última sexta-feira, um jovem de 17 anos na Escola Secundária Quinta do Marquês, em Oeiras. O rapaz, que frequenta o 11º ano de Artes, foi visto no exterior da escola a manusear aquilo que parecia ser uma arma e as autoridades foram alertadas. O adolescente seria um dos “mentores” do grupo de WhatsApp onde circulavam conversas violentas e eram combinados supostos atentados, uma notícia avançada pela CNN Portugal na última semana.

A CNN Portugal e a TVI sabem que foi apreendida uma réplica de uma Glock 19 e 13 munições de 9 milímetros verdadeiras. A reprodução da arma e as munições estavam escondidas num canteiro, no exterior da escola. Terá sido na altura em que as escondia que o jovem foi visto por um indivíduo exterior à comunidade educativa que lançou o alerta. A réplica da Glock 19 e as 13 munições foram também apreendidas. As munições de 9 milímetros são compatíveis com a Glock 19, uma arma usada pela PSP e pela GNR. 

De acordo com o que a CNN Portugal e a TVI apuraram, o jovem é um aluno “perturbador do funcionamento na sala de aula” e já com “várias faltas disciplinares”, mas não tem cadastro criminal. Nas redes sociais, o jovem tem publicadas várias fotografias e na imagem de perfil do Instagram segura o que parece ser uma arma ou uma réplica de uma arma. Na escola é conhecido pelos pares por ser problemático e temido.

Há uma semana, a CNN Portugal noticiou a existência de um grupo de Whatsapp com alunos maioritariamente do 7.º ano da Escola Secundária Quinta do Marquês, em Oeiras, denominado ‘Até 1k de pessoas’. Nas conversas do grupo, de acordo com um email enviado pela escola para os pais dos alunos do 7.º ano, podiam ler-se frases como "vamos fazer um atentado ao LIDL", "vamos matar as funcionárias todas”, "tu ficaste de trazer as armas” ou "eu levo as facas".

No email, a direção da escola diz que foi alertada por uma encarregada de educação. “Após as primeiras averiguações, confirmou-se a existência do referido grupo, onde foi utilizada, como imagem identificativa, uma fotografia de uma docente retirada da plataforma institucional (TEAMS)”, pode ler-se no email.

“Para além disso, foram identificadas mensagens com conteúdos de natureza violenta e ameaçadora, ainda que não haja indícios, nem sequer acreditemos, de uma intenção real de concretização. Independentemente dessa circunstância, a banalização deste tipo de discurso é motivo de séria apreensão, quer pelas implicações legais, quer pelo impacto formativo e ético que comporta”, acrescenta ainda a direção na escola no documento.

Além das mensagens de teor violento, circulavam no grupo imagens de professores retiradas da plataforma Teams, a plataforma usada pelo estabelecimento de ensino para comunicar com alunos, pais e professores. A imagens identificativa do grupo no Whatsapp seria mesmo a de uma docente.

Questionada também pela CNN Portugal, na altura, a direção da Escola Secundária Quinta do Marquês respondeu por escrito, garantindo que “a ocorrência foi analisada pelos órgãos competentes, tendo sido adotados os procedimentos adequados e previstos em situações análogas, nomeadamente dar conhecimento aos encarregados de educação presumivelmente envolvidos e às entidades parceiras”.

A CNN Portugal e a TVI voltaram a contactar a direção do estabelecimento de ensino para comentar a detenção do jovem. Numa resposta por escrito, a direção respondeu que "a ocorrência de sexta-feira não esteve em nada relacionada com o dia a dia" da escola e que "acontecimento externos", que a direção desconhece, "terão levado ao procedimento por parte da polícia". A direção da escola diz ainda que "os dois acontecimentos [detenção e grupo de WhatsApp] não estão relacionados".

Temas: WhatsApp Escola Escola secundária quinta do marquês Detido PSP

Crime e Justiça

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Há 35 min

Detido um dos "mentores" do grupo de WhatsApp que combinava atentados em escola de Oeiras

Há 1h e 44min

Secretário-geral da Câmara de Lisboa, Alberto Laplaine Guimarães, suspenso de funções

Há 1h e 50min

Detido por atirar 'cocktail molotov" contra manifestação responde por posse de arma proibida

Hoje às 13:05
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Ontem às 19:14

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Hoje às 07:00

Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

Ontem às 12:27

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

Ontem às 16:16

Sete horas depois, A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Hoje às 11:28

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Hoje às 06:05

C-130 das Forças Armadas da Colômbia despenha-se no sul do país. Pelo menos oito mortos e dezenas de feridos

Ontem às 18:19

Aviso: a hora muda durante o jogo de Portugal. Entretanto: Espanha não tem "o horário de Lisboa" devido a "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler"

Ontem às 14:14

Pausa de cinco dias anunciada por Trump no Irão "não foi porque o seu coração tivesse aquecido". "É um pequeno intervalo para comprarem pipocas"

Hoje às 08:00

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

Ontem às 06:10