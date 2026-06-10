"Magic McKennie": o feitiço de Harry Potter que acompanha a estrela dos EUA rumo ao Mundial

Há 30 min

Eis porque é que Harry Potter pode ficar com algum do mérito se os EUA tiverem uma caminhada mágica no Mundial

A Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT) não poderá usar magia para vencer o Campeonato do Mundo da FIFA, mas, se pudesse, Weston McKennie diz que tem alguns truques na manga.

“Avada Kedavra - porque deixaria de haver adversários”, disse McKennie à CNN Sports, referindo-se a um dos feitiços mais sombrios do mundo de Harry Potter. Rapidamente percebe que talvez isso seja um pouco demasiado sombrio — “Estou só a brincar”, sorri.

“Provavelmente diria Expecto Patronum, porque é um feitiço de proteção. Alguém [um adversário] remata à baliza, eu lanço rapidamente esse feitiço. Não quer dizer que não acredite nos guarda-redes… mas nunca se sabe!”

McKennie, de 27 anos, diz que costumava sentir-se deslocado. Quando a estrela norte-americana do meio-campo chegou ao gigante italiano Juventus, em Turim, estava rodeado de jogadores de classe mundial, todos com celebrações de golo únicas.

Havia Cristiano Ronaldo com o seu icónico “Siu” — um salto em direção à bandeirola de canto, uma meia-volta no ar, aterrando com o peito projetado e os braços estendidos para baixo ao lado do corpo. Paulo Dybala punha a mão sobre o rosto, imitando uma máscara ao estilo gladiador romano, e Leonardo Bonucci apontava para a cara na celebração.

“Eu nunca fui um jogador que marcasse muitos golos”, contou McKennie à CNN, mas sempre que conseguia fazer a bola entrar, “corria simplesmente de volta para o meio-campo e alinhava para recomeçar”.

E depois os golos começaram a aparecer. “Pensei: ‘OK, deixa-me tentar criar uma celebração de assinatura para mim. O que é único em mim? Do que é que eu gosto mesmo?’”, questiou. “Adorava Harry Potter desde pequeno, por isso pensei: ‘OK, vou simplesmente lançar um feitiço.’”

Weston McKennie junta-se ao colega de equipa da Juventus Teun Koopmeiners enquanto faz a sua celebração de golo durante um jogo da Serie A em 2024. Marco Luzzani/Getty Images

Quão fã de Potter é McKennie? “O suficiente para ter uma tatuagem da cicatriz dele no meu dedo!”

Em janeiro de 2021, McKennie marcou pela Juve na Serie A italiana contra o Bolonha, e o primeiro feitiço foi lançado: uma celebração em que rodava o pulso direito três vezes e se inclinava para a frente com uma varinha imaginária na mão.

“Não acho que eles soubessem realmente o que era ou a que é que eu me estava a referir”, recordou sobre a reação dos colegas de equipa. “Mas depois, obviamente, pegou — e passou a ser ‘Magic McKennie’.”

Cinco anos depois, McKennie diz que a sua celebração se tornou tão icónica que vê adeptos a fazê-la nas bancadas, e é abordado por pessoas na rua que lhe pedem para fazer a celebração com elas em vídeos.

A sua fundação, que se foca na comunidade carenciada e em particular em crianças em orfanatos, chama-se McKennie’s Magical Youth Mission, e a sua Pottermania também levou a uma parceria com a Warner Bros., proprietária da franquia Harry Potter (tal como a CNN, a Warner Bros. faz parte da família mais ampla Warner Bros. Discovery).

Uma pessoa normal com poderes especiais

A sua celebração encantadora foi a primeira cena a aparecer na nova série documental da Tubi, “Destination World Cup 2026”. McKennie disse que aceitou participar no programa porque quer ser visto como mais do que apenas um jogador de futebol, e também queria desfazer alguns mitos sobre si.

“Acho que muitas pessoas se esquecem de que somos apenas pessoas normais que, por acaso, são boas a praticar um desporto”, disse à CNN Sports. “Senti que era uma boa oportunidade para poder mostrar a todos que também gosto de coisas normais de que toda a gente gosta. Mas uma coisa que lhes disse foi: ‘Nada é escrito, vou dar-vos o material cru. Vou ser eu próprio.’”

Weston McKennie joga pela Juventus durante um jogo da Liga dos Campeões, em janeiro. Valerio Pennicino/Getty Images

McKennie diz que, depois de ter sido criticado por vezes durante a carreira por causa do peso e da condição física, quis assumir o controlo da narrativa sobre si próprio.

“Sinto que fiquei um pouco com a reputação de alguém que só gosta de se divertir, talvez por causa dos problemas de peso que tive no passado”, referiu, notando que os seus críticos poderão agora ver o trabalho que dedica ao seu ofício. “Tenho uma mentalidade forte. Se tivesse ouvido toda a gente ao longo da minha carreira, provavelmente não estaria onde estou hoje.”

“Porque tive tantas pessoas que duvidaram de mim antes sequer de a minha carreira começar, tive pessoas que duvidaram de mim durante a minha carreira, e ainda tenho pessoas que duvidam de mim hoje. Sou o meu maior adversário e o meu maior crítico, por isso ninguém consegue colocar mais pressão sobre mim do que eu próprio.”

A varinha escolhe o feiticeiro

Tendo começado a carreira profissional no Schalke, na Alemanha, antes de se mudar para a Juventus, passagem que incluiu um breve empréstimo ao Leeds United, McKennie é um jogador de campo altamente versátil que se afirmou como um dos norte-americanos mais proeminentes no palco internacional.

Nascido em Fort Lewis, perto de Tacoma, no estado de Washington, a sua carreira levou-o numa viagem mágica que nunca poderia ter sonhado enquanto rapaz.

Weston McKennie posa com a camisola dos EUA durante a apresentação da convocatória para o Mundial, a 26 de maio. Adam Hunger/Getty Images

Quando se mudou para a Alemanha aos seis anos, diz que nunca sequer tinha ouvido falar de futebol. Mas apaixonou-se rapidamente pelo Jogo Bonito, e o programa “Destination World Cup 2026” inclui imagens dos seus primeiros jogos, nos quais por vezes marcava uma mão cheia de golos ou mais.

Ainda assim, McKennie assumia que era mais provável vir a jogar futebol americano à medida que crescia: “No fundo, sempre soube que um dia voltaríamos para os Estados Unidos e o futebol não era grande nos Estados Unidos, especialmente naquela altura.”

A Alemanha acolheu o Mundial em 2006, e o jovem McKennie teve lugar na primeira fila para assistir a tudo.

“Houve um momento em que pensei: ‘Caramba, isto é mesmo fixe.’ Não sabia que era algo assim tão importante.”

Diz que, se alguém lhe tivesse dito que um dia jogaria no maior evento desportivo do planeta no seu país natal, teria respondido: “És completamente maluco! É um momento de círculo completo, não só para mim, mas também para a minha família, os meus amigos e as pessoas que me apoiaram.”

É a comunidade de apoio de McKennie, e os contratempos que diz ter encontrado, que tornam a personagem fictícia Harry Potter tão identificável.

“No fim de contas, acho que vai haver sempre desafios; sempre que achas que tudo está a correr tranquilamente e tudo está bem, há algo que vai surgir, ou alguém que te quer mal ou que não acredita em ti”, disse à CNN.

“Ao longo do filme e ao longo dos livros, ele teve constantemente um inimigo, ou surgiam coisas das quais tinha de encontrar uma forma de escapar, e sinto que isso é uma boa semelhança com a minha carreira também, por ser sempre posto de parte, por não acreditarem em mim e por duvidarem de mim. Algo que aprendi com isso? Tens simplesmente de ultrapassar, independentemente das circunstâncias ou de como o fazes, tens de ter a mentalidade para ultrapassar.”

O antigo jogador norte-americano Stu Holden, agora comentador da Fox Sports, tem gostado de acompanhar a ascensão de McKennie na seleção nacional.

“Ele tem uma autoconfiança incrível naquilo que faz”, referiu Holden à CNN Sports. “Independentemente do momento, esteja em alta ou em baixa, consegue perseverar e produzir um momento de magia. Weston é um tipo que vai estar sempre lá, pode ser sempre aquela faísca e pode sempre responder sob pressão.”

Weston McKennie joga contra a Bélgica durante um jogo particular em Atlanta, em março. Dirk Waem/Belga Mag/Belga/AFP/Getty Images

“É brutal ter uma celebração com a qual as pessoas se conseguem ligar”, afirmou à CNN Sports Clint Dempsey — um dos maiores jogadores norte-americanos de todos os tempos —, elogiando a capacidade de McKennie para recuperar da adversidade.

“É ótimo vê-lo a jogar ao seu melhor nível, e para os EUA terem sucesso acho que vamos precisar de uma exibição forte da parte dele.”

Este verão, McKennie enfrenta o derradeiro desafio: a oportunidade de alcançar a imortalidade desportiva como vencedor de um Campeonato do Mundo da FIFA.

“Qualquer criança, ou qualquer miúdo no mundo, qualquer jogador, isso é algo que se sonha fazer”, afirmou. “Por ser nos EUA, seria uma memória que viveria para sempre. O teu nome e a história, isso é algo que ninguém te pode tirar.”

Também seria absolutamente mágico.