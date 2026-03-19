Mãe acusada de homicídio por suspeita de atirar pela janela bebé de 18 dias

Há 1h e 25min

REINO UNIDO | Criança foi transportada em estado crítico para o hospital, onde acabou por morrer pouco depois

Zahira Byjaouane, de 43 anos, foi acusada de homicídio pela polícia de Londres, Reino Unido, por ser suspeita de atirar a filha de 18 dias por uma janela do apartamento do terceiro andar na manhã de sábado.

De acordo com a Sky News, o caso ocorreu no bairro de Westminster, em Londres, quando a recém-nascida Mariam caiu cerca de 10 metros, a partir do terceiro andar do apartamento da família, na manhã de sábado.

Os serviços de emergência chegaram poucos minutos depois de um alerta feito pelo pai e encontraram a bebé numa superfície de betão, entre o edifício e uma estrutura metálica. A criança foi transportada em estado crítico para o hospital, onde acabou por morrer pouco depois, devido a uma fratura no crânio.

A mãe foi encontrada sentada na cama, tendo sido inicialmente detida por suspeita de tentativa de homicídio e posteriormente acusada de homicídio.

No momento do incidente, o pai estaria na cozinha a preparar leite para a bebé. Ao perceber o que tinha acontecido, o pai correu para a rua. Depois voltou a casa para ligar para os serviços de emergência.

O caso foi apresentado no tribunal de Old Bailey, com o juiz a definir as próximas etapas do processo. A arguida, que permanece em prisão preventiva, devia ter sido ouvida em tribunal mas não compareceu.

O julgamento está previsto para fevereiro de 2027.