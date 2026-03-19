Mãe acusada de homicídio por suspeita de atirar pela janela bebé de 18 dias

CNN Portugal , AM
Há 1h e 25min
Polícia Londres (AP)

An 18-day-old baby girl suffered a fatal head injury when she was allegedly thrown out of a window by her mother, a court has heard.

Baby Mariam plunged 10 metres (32ft) from her family's third-floor flat in Westminster, central London, on Saturday.

Zahira Byjaouane had been due to appear at the Old Bailey on Wednesday charged with her daughter's murder, but was unable to attend the hearing.

Emergency services arrived within minutes of her husband's 999 call at 7.30am and found Mariam lying on a concrete surface between the block of flats on Great Peter Street and a high metal railing, the court heard.

Mariam was taken to hospital in a "critical condition" where she died at 9am, having suffered a fracture to the skull, prosecutor Philip McGhee said.

Police went inside the flat and found her mother sitting on a bed.

The 43-year-old was initially arrested on suspicion of attempted murder and then charged with murder the following day.

Mariam's father was present in the flat but was said to have been in the kitchen making baby formula when the defendant allegedly threw the newborn from a sash window.

Mr McGhee said the husband had run outside but was unable to reach his child. He returned inside and called 999.

Judge Mark Lucraft KC set a timetable for the case, with a plea hearing on 3 June and a provisional 10-day trial before him from 15 February 2027.

The judge remanded the defendant into custody.

REINO UNIDO | Criança foi transportada em estado crítico para o hospital, onde acabou por morrer pouco depois

Zahira Byjaouane, de 43 anos, foi acusada de homicídio pela polícia de Londres, Reino Unido, por ser suspeita de atirar a filha de 18 dias por uma janela do apartamento do terceiro andar na manhã de sábado.

De acordo com a Sky News, o caso ocorreu no bairro de Westminster, em Londres, quando a recém-nascida Mariam caiu cerca de 10 metros, a partir do terceiro andar do apartamento da família, na manhã de sábado.

Os serviços de emergência chegaram poucos minutos depois de um alerta feito pelo pai e encontraram a bebé numa superfície de betão, entre o edifício e uma estrutura metálica. A criança foi transportada em estado crítico para o hospital, onde acabou por morrer pouco depois, devido a uma fratura no crânio.

A mãe foi encontrada sentada na cama, tendo sido inicialmente detida por suspeita de tentativa de homicídio e posteriormente acusada de homicídio.

No momento do incidente, o pai estaria na cozinha a preparar leite para a bebé. Ao perceber o que tinha acontecido, o pai correu para a rua. Depois voltou a casa para ligar para os serviços de emergência.

O caso foi apresentado no tribunal de Old Bailey, com o juiz a definir as próximas etapas do processo. A arguida, que permanece em prisão preventiva, devia ter sido ouvida em tribunal mas não compareceu.

O julgamento está previsto para fevereiro de 2027.

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