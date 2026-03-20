Wegovy de 7,2 mg aprovado nos EUA

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Decisão norte-americana segue-se à da Comissão Europeia, em fevereiro. O medicamento, sujeito a receita médica, para reduzir o apetite e aumentar a sensação de saciedade terá agora versões com doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg, 2,4 mg e 7,2 mg

A Food and Drug Administration (FDA) aprovou a nova dosagem de manutenção do Wegovy (injeção de semaglutida) de 7,2 mg, três vezes superior ao máximo existente de 2,4 mg, anunciou a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, à semelhança do que a Comissão Europeia já tinha feito em fevereiro.

O regulador norte-americano concedeu a aprovação ao fármaco através do programa do Voucher de Prioridade Nacional. Os vouchers, lançados em junho, podem ser usados ​​para garantir decisões da FDA sobre medicamentos selecionados em um a dois meses, em comparação com o prazo típico de cerca de 10 a 12 meses.

Para além da perda de peso, o Wegovy também pode reduzir o risco de ataque cardíaco, derrame ou morte em adultos com sobrepeso ou obesidade e problemas cardíacos comprovados. No início do mês, um estudo da Universidade do Toronto mostrou que os medicamentos GLP-1 também podem ser uma mais-valia no tratamento de dependências e, esta quinta-feira, a revista Lancet publicou uma nova investigação que sugere que estes fármacos criados para tratar a diabetes e a perda de peso também podem ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade e depressão.

A Novo Nordisk é responsável tanto pelo Wegovy como pelo Ozempic, mas alerta que este segundo fármaco se destina exclusivamente ao tratamento da diabetes. (Getty)

STEP UP: o estudo que provou perdas de peso de 21%

O estudo de 72 semanas batizado de STEP UP, que contou com 1.407 participantes sem diabetes tipo 2, e o STEP UP T2D, analisou os efeitos em 512 participantes com diabetes tipo 2, estes adultos com obesidade tomaram uma dose de 7,2 mg uma vez por semana, juntamente com mudanças no estilo de vida, e perderam consideravelmente mais peso do que as pessoas que receberam placebo.

De acordo com a Novo Nordisk, em média, os participantes perderam 21% da massa corporal com que iniciaram o ensaio. As pessoas que apenas tomaram placebo e com as mesmas mudanças de estilo de vida não foram além de uma diminuição de 2% da massa corporal.

A farmacêutica destaca ainda que uma em cada três pessoas perdeu 25% ou mais do peso corporal inicial. Os estudos demonstram que houve uma preservação da massa magra e da função muscular, dado que 84% da perda de peso se deveu à diminuição da massa gorda.

Os efeitos colaterais mais comuns foram náuseas, diarreia, vómitos e disestesia [perturbação da sensibilidade, em particular da sensibilidade táctil]. Ainda assim, a Novo Nordisk alerta que estes “eventos foram geralmente leves a moderados e transitórios”.

O Wegovy em versão de injeção de semaglutida ficará agora disponível em doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg, 2,4 mg e, agora, 7,2 mg em toda a UE. A versão oral, em comprimido, já está disponível nos EUA e a aguardar aprovação para que comece a ser comercializada na UE.

Wegovy em comprimido

No início primeiro mês do ano, a Novo Nordisk já tinha tido a luz verde da FDA para introduzir no mercado norte-americano uma versão do Wegovy em comprimido. O primeiro medicamento agonista dos recetores de GLP-1 de administração oral começou a ser vendido nos EUA na primeira semana de janeiro.

O Wegovy em comprimido é mais barato do que as versões injetáveis de tratamento da obesidade ou diabetes que também atuavam sobre os recetores de GLP-1.

De acordo com a CNN Internacional, o novo medicamento para a perda de peso da Novo Nordisk chegou às prateleiras norte-americanas com a variar entre os 149 dólares (128 euros) e os 299 dólares (255 euros) por mês consoante a dosagem do comprimido.

“O comprimido de toma diária só será vendido mediante receita médica e, geralmente, custa menos do que a injeção semanal para pacientes que pagam do próprio bolso e estão dispostos a comprar diretamente da Novo Nordisk, renunciando ao seguro”, explicou na altura a CNN Internacional, realçando que “o preço original elevado do medicamento GLP-1 o tornava inacessível para muitas pessoas que buscavam perder peso, uma vez que muitos planos de seguro comerciais não o cobrem como tratamento para obesidade”.