Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,5 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

O medicamento, sujeito a receita médica, para reduzir o apetite e aumentar a sensação de saciedade terá agora versões com doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg, 2,4 mg e 7,2 mg. Formato oral, em comprimido, só está ainda disponível nos EUA

A Comissão Europeia aprovou uma nova dosagem de manutenção do Wegovy (injeção de semaglutida) de 7,2 mg, três vezes superior ao máximo existente de 2,4 mg, anunciou a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, em comunicado enviado à CNN Portugal.

A decisão europeia assentou num parecer favorável do Comité Científico da Agência Europeia de Medicamentos (CHMP), datado de 12 de dezembro de 2025. “Esta aprovação é mais um passo importante para ajudar pessoas com obesidade a alcançarem uma perda de peso muito significativa”, destaca Emil Kongshøj Larsen, vice-presidente executivo de Operações Internacionais da Novo Nordisk.

Face à luz verde de Bruxelas, a Novo Nordisk já avançou com uma solicitação para uma caneta injetável de dose única de 7,2 mg, que, a ser aprovada, estará disponível nos 27 Estados-membros até ao final do ano. Até lá, não haverá uma nova caneta injetável, mas de agora em diante os médicos da União Europeia (UE) podem prescrever uma dosagem de 7,2 mg através de três injeções de semaglutida de 2,4 mg com o propósito de serem administradas numa única sessão. O tratamento continuará a ter uma periocidade de uma injeção por semana.

Esta versão do Wegovy® 7,2 mg já tinha sido aprovada e está disponível no Reino Unido. Nos EUA, há vários pedidos de aprovação ainda pendentes junto do regulador, a Food and Drug Administration (FDA).

STEP UP, o estudo em causa

Foram realizados dois estudos antes da aprovação da Comissão Europeia, com a duração de 72 semanas (quase um ano e meio). Durante o STEP UP, que contou com 1.407 participantes sem diabetes tipo 2, e o STEP UP T2D, que analisou os efeitos em 512 participantes com diabetes tipo 2, estes adultos com obesidade tomaram uma dose de 7,2 mg uma vez por semana, juntamente com mudanças no estilo de vida, e perderam consideravelmente mais peso do que as pessoas que receberam placebo.

De acordo com a Novo Nordisk, em média, os participantes perderam 21% da massa corporal com que iniciaram o ensaio. As pessoas que apenas tomaram placebo e com as mesmas mudanças de estilo de vida não foram além de uma diminuição de 2% da massa corporal.

A farmacêutica destaca ainda que uma em cada três pessoas perdeu 25% ou mais do peso corporal inicial. Os estudos demonstram que houve uma preservação da massa magra e da função muscular, dado que 84% da perda de peso se deveu à diminuição da massa gorda.

Os efeitos colaterais mais comuns foram náuseas, diarreia, vómitos e disestesia [perturbação da sensibilidade, em particular da sensibilidade táctil]. Ainda assim, a Novo Nordisk alerta que estes “eventos foram geralmente leves a moderados e transitórios”.

O Wegovy em versão de injeção de semaglutida ficará agora disponível em doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg, 2,4 mg e, agora, 7,2 mg em toda a UE. A versão oral, em comprimido, já está disponível nos EUA e a aguardar aprovação para que comece a ser comercializada na UE.