Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,5 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Nuno Mandeiro
Há 36 min
Wegovy (Getty)

O medicamento, sujeito a receita médica, para reduzir o apetite e aumentar a sensação de saciedade terá agora versões com doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg, 2,4 mg e 7,2 mg. Formato oral, em comprimido, só está ainda disponível nos EUA

A Comissão Europeia aprovou uma nova dosagem de manutenção do Wegovy (injeção de semaglutida) de 7,2 mg, três vezes superior ao máximo existente de 2,4 mg, anunciou a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, em comunicado enviado à CNN Portugal.

A decisão europeia assentou num parecer favorável do Comité Científico da Agência Europeia de Medicamentos (CHMP), datado de 12 de dezembro de 2025. “Esta aprovação é mais um passo importante para ajudar pessoas com obesidade a alcançarem uma perda de peso muito significativa”, destaca Emil Kongshøj Larsen, vice-presidente executivo de Operações Internacionais da Novo Nordisk.

Face à luz verde de Bruxelas, a Novo Nordisk já avançou com uma solicitação para uma caneta injetável de dose única de 7,2 mg, que, a ser aprovada, estará disponível nos 27 Estados-membros até ao final do ano. Até lá, não haverá uma nova caneta injetável, mas de agora em diante os médicos da União Europeia (UE) podem prescrever uma dosagem de 7,2 mg através de três injeções de semaglutida de 2,4 mg com o propósito de serem administradas numa única sessão. O tratamento continuará a ter uma periocidade de uma injeção por semana.

Esta versão do Wegovy® 7,2 mg já tinha sido aprovada e está disponível no Reino Unido. Nos EUA, há vários pedidos de aprovação ainda pendentes junto do regulador, a Food and Drug Administration (FDA).

STEP UP, o estudo em causa

Foram realizados dois estudos antes da aprovação da Comissão Europeia, com a duração de 72 semanas (quase um ano e meio). Durante o STEP UP, que contou com 1.407 participantes sem diabetes tipo 2, e o STEP UP T2D, que analisou os efeitos em 512 participantes com diabetes tipo 2, estes adultos com obesidade tomaram uma dose de 7,2 mg uma vez por semana, juntamente com mudanças no estilo de vida, e perderam consideravelmente mais peso do que as pessoas que receberam placebo.

De acordo com a Novo Nordisk, em média, os participantes perderam 21% da massa corporal com que iniciaram o ensaio. As pessoas que apenas tomaram placebo e com as mesmas mudanças de estilo de vida não foram além de uma diminuição de 2% da massa corporal.

A farmacêutica destaca ainda que uma em cada três pessoas perdeu 25% ou mais do peso corporal inicial. Os estudos demonstram que houve uma preservação da massa magra e da função muscular, dado que 84% da perda de peso se deveu à diminuição da massa gorda.

Os efeitos colaterais mais comuns foram náuseas, diarreia, vómitos e disestesia [perturbação da sensibilidade, em particular da sensibilidade táctil]. Ainda assim, a Novo Nordisk alerta que estes “eventos foram geralmente leves a moderados e transitórios”.

O Wegovy em versão de injeção de semaglutida ficará agora disponível em doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg, 2,4 mg e, agora, 7,2 mg em toda a UE. A versão oral, em comprimido, já está disponível nos EUA e a aguardar aprovação para que comece a ser comercializada na UE.

Temas: Wegovy Ozempic Mounjaro Novo Nordisk Obesidade

Relacionados

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

O que os resultados do ensaio clínico mais longo do Wegovy mostram sobre a perda de peso e os efeitos secundários

Pessoas que tomam Ozempic e Wegovy têm menos probabilidade de ter pensamentos suicidas, diz um novo estudo

Cada vez há mais pessoas a tomar Ozempic, Wegovy e outros medicamentos que fazem emagrecer. Vamos deixar de fazer dieta?

País

02:01

Eletricidade voltou há 15 dias a esta localidade na Marinha Grande, mas Cristina é a única moradora sem luz

Há 26 min
01:23

"És uma chulazeca ordinária que não tem respeito por si própria, nem pelos filhos". Vereador do Chega condenado a pagar por insultos à ex-mulher

Há 27 min
02:48

Transporte até ao hospital negado a bombeira grávida de 37 semanas que se sentiu mal. CODU aconselhou a ir em carro próprio

Há 28 min

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,5 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Há 36 min
Mais País

Mais Lidas

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

Ontem às 15:06

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

Ontem às 13:22

Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Há 3h e 21min

Alerta vermelho no Aeroporto de Faro devido a suspeita de incêndio em avião da Ryanair

Ontem às 19:35

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

Ontem às 22:43

Jovem roubou num hotel em Portugal computador e iPad da NATO para tentar vendê-los na embaixada da Rússia em Lisboa

Ontem às 16:03

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

17 fev, 12:49

"Grito do Ipiranga": Europa está a quebrar o tabu nuclear para enfrentar Moscovo

Hoje às 07:00

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

Ontem às 23:20

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Carro em que seguiam Venâncio e Fátima foi filmado a 1,5 km do local onde foi encontrado

Ontem às 10:04

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Ontem às 07:00