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"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Marta Fernandes Pinto
Há 1h e 25min
Wegovy (Novo Nordisk/CNN)
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Comissão Europeia autorizou ainda a injeção de 7,2 mg do medicamento numa caneta de dose única

A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira a introdução da versão oral do Wegovy no mercado, após parecer positivo do Comité dos Medicamentos para Uso Humano, da Agência Europeia de Medicamentos.

Trata-se de um “momento marcante” no tratamento da obesidade na Europa, descreve a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, em comunicado, tendo em conta que o medicamento em comprimido já estava à venda nas farmácias dos Estados Unidos.

O aval do coletivo torna assim a pílula Wegovy (semaglutida oral, de 25 mg, administrada uma vez por dia) no primeiro agonista do recetor GLP-1 disponível em formato de comprimiudo para o controlo do peso em todos os Estados-membros da União Europeia.

"A aprovação de hoje da Comissão Europeia para o Wegovy como comprimido de toma diária traz uma nova opção de tratamento importante para as pessoas que vivem com obesidade", sublinhou Mike Doustdar, presidente e CEO da Novo Nordisk.

O responsável reforça a importância de um passo “em direção a uma saúde melhor e duradoura” no combate à obesidade, uma doença crónica grave que afeta vários milhões por todo o mundo. “Para muitas pessoas, um comprimido pode ser uma forma mais simples e mais aceitável de iniciar e continuar o tratamento”, observa, salientando que acaba de ser autorizada uma “resposta social forte a um dos desafios de saúde mais significativos da Europa”.

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Após vários ensaios clínicos e anos de experiência com pacientes, a farmacêutica concluiu que o “perfil de segurança e tolerabilidade da semaglutida oral é consistente com o perfil já estabelecido da semaglutida injetável”, com cerca de uma em cada três pessoas a alcançar uma perda de peso igual ou superior a 20%.

Quase cinco meses depois de ter sido aprovada uma nova dosagem de manutenção do Wegovy, uma injeção de 7,2 mg (três vezes superior ao máximo existente na altura, de 2,4 mg), a Comissão autorizou ainda a injeção máxima numa caneta de dose única.

O comprimido Wegovy está atualmente disponível nos Estados Unidos, no Reino Unido e nos Emirados Árabes Unidos. Segundo a farmacêutica, a Novo Nordisk está empenhada em lançar o medicamento em formato pílula em mais países na segunda metade de 2026.

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