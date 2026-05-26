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Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

CNN Portugal , MJC
Há 28 min
Fábrica da Nippon Dynawave em Longview, Washington (AP)
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O incidente ocorreu na fábrica de pasta de papel e embalagens Nippon Dynaware Packaging em Longview

Um tanque de produtos químicos rompeu-se nas instalações de uma fábrica de pasta de papel e embalagens no estado de Washington,  EUA, resultando em vários feridos graves e mortes, dizem as autoridades citadas pela ABC.

O "incidente com materiais perigosos" foi reportado na manhã de terça-feirana fábrica da Nippon Dynaware Packaging em Longview, informaram os bombeiros.

Um tanque contendo líquido branco para tratamento da pasta de papel rompeu-se por volta das 7:15 (hora local, 12:15 em Lisboa), de acordo com um comunicado conjunto das autoridades locais e da Nippon Dynawave Packaging.

Inicialmente, as autoridades referiram-se ao incidente como uma explosão química e, depois, como uma implosão, antes de o classificarem como uma rutura.

Várias pessoas sofreram ferimentos, incluindo queimaduras químicas ou ferimentos por inalação de gases tóxicos., e foram transportadas de ambulância para hospitais da região, informou o Corpo de Bombeiros. A extensão dos ferimentos ainda não é clara. O número de pacientes no incidente é de "dois dígitos", disse Rick Graves, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Portland, no Oregon, à ABC News.

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As informações sobre os mortos e feridos no incidente estão a ser mantidas em sigilo até que os familiares sejam notificados, disseram as autoridades.

Os moradores foram aconselhados a manterem-se afastados enquanto as equipas de emergência trabalham no local, informou o Corpo de Bombeiros, sublinhando no entanto que não há qualquer ameaça imediata para o público.

A fábrica da Nippon Dynawave Packaging Co. é uma unidade de produção de pasta de papel e papel que fabrica materiais para lenços de papel, papel para impressão, copos, pratos, caixas de cartão e outros produtos. A empresa emprega cerca de 1.000 pessoas, de acordo com o Departamento de Ecologia do Estado de Washington.

Incidente na Califórnia, na semana passada, levou a retirada de 40 mil pessoas

Este incidente acontece poucos dias depois de cerca de 40.000 pessoas terem recebido ordens de evacuação em Garden Grove, na Califórnia, devido ao agravamento de uma galoesfuga de um tanque de produtos químicos tóxicos numa instalação aeroespacial.

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A situação começou na tarde de quinta-feira, quando o Corpo de Bombeiros do Condado de Orange foi acionado para a GKN Aerospace, na Western Avenue, após um relato de uma fuga num tanque. A fuga de vapor químico envolvia um tanque de mais de 128 litros contendo um líquido inflamável chamado metacrilato de metilo, utilizado no fabrico de peças de plástico na indústria aeroespacial e que pode causar irritação da pele e problemas respiratórios. A fuga agravou-se na sexta-feira devido a um problema numa válvula do tanque, o que, segundo os bombeiros, deixou poucas opções para além de permitir que o tanque vazasse ou explodisse.

Esta terça-feira a maior parte das pessoas foram autorizadas a regressar às suas casas depois de uma intervenção que criou uma fissura no tanque aliviou a pressão e permitiu que arrefecesse, eliminando o risco de uma explosão catastrófica. As autoridades mantêm-se atentas.

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Temas: Washington Rutura Materiais perigosos
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