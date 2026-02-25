Paramount Skydance sobe a sua oferta para aquisição da Warner Bros. Discovery

Há 1h e 1min

A Paramount Skydance apresentou uma nova oferta de aquisição ao grupo de cinema e televisão norte-americano Warner Bros. Discovery (WBD), foi hoje divulgado, sem ser revelado o valor da proposta.

A nova proposta surge no final do prazo de sete dias que a WBD tinha concedido à Paramount Skydance (PSKY) para tentar convencê-la a desistir da aquisição através da plataforma de streaming Netflix.

A Netflix tinha concordado em permitir que a Warner Bros. Discovery considerasse uma possível oferta final da PSKY para pôr fim às "palhaçadas" da Paramount Skydance, o mais recente episódio de uma saga que se desenrola há vários meses.

A PSKY elevou a sua oferta para 31 dólares por ação da WBD, face aos 30 dólares oferecidos anteriormente. Incluindo a dívida da Warner Bros. Discovery, a proposta avalia a empresa-alvo em cerca de 110 mil milhões de dólares (93,4 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

O conselho de administração indicou hoje, noutro comunicado, que os consultores acreditam que esta oferta pode ser superior à da Netflix, mas ainda não tomou uma decisão formal.

Até à data, o conselho da WBD comprometeu-se a aceitar os termos apresentados pela Netflix, que pretende adquirir apenas uma parte do grupo por 82,7 mil milhões de dólares (70,2 mil milhões de euros).

A transação excluiria os canais tradicionais da Warner Bros. Discovery, incluindo a CNN e o Discovery Channel, que seriam reunidos numa nova empresa chamada Discovery Global, com ações negociadas em bolsa.

A Paramount Skydance acredita que a sua proposta tem maior probabilidade de ser aprovada pelas entidades reguladoras do que a da Netflix.

Esta afirmação é contestada pela Netflix, que acusou a PSKY de ter "distorcido" o processo de aprovação regulatória.

O acordo proposto pela PSKY exige também uma estrutura financeira invulgar e o apoio pessoal de Larry Ellison, fundador da Oracle e pai do CEO da Paramount Skydance, David Ellison.

A Paramount Skydance procura, de facto, adquirir uma empresa com um valor de mercado mais de seis vezes superior ao seu.

Além das cadeias de televisão, a WBD controla o estúdio de cinema e televisão Warner Bros. e a plataforma de streaming HBO Max.

A WBD marcou para 20 de março para a assembleia geral extraordinária na qual os acionistas decidirão sobre o futuro do grupo.

Para já, "o conselho recomenda ainda a transação com a Netflix", frisou a empresa.

Caso a WBD aceite a oferta da Paramount Skydance, a Netflix terá quatro dias úteis para apresentar uma contraproposta.