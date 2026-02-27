110 mil milhões: há acordo para a aquisição da Warner Bros. Discovery

Há 1h e 29min

Decisão surge após desistência da Netflix

A Warner Bros. Discovery aceitou ser adquirida, por 110 mil milhões de dólares (cerca de 93 mil milhões de euros) pela Paramount Skydance, pondo assim um ponto final numa longa disputa com a Netflix, que acabou por desistir da compra.

"A Paramount Skydance Corporation (PSKY) e a Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaram hoje que assinaram um acordo de fusão definitivo após a aquisição da WBD pela Paramount, formando uma empresa global de media e entretenimento de primeiro nível focada em expandir as opções do consumidor e capacitar o talento criativo em todo o mundo", pode ler-se num comunicado conjunto.

"A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas e prevê-se que feche no terceiro trimestre de 2026", acrescenta-se no comunicado.

A votação deste acordo está prevista para o início da primavera de 2026. Caso o negócio não esteja concluído até 30 de setembro, "os acionistas da WBD receberão uma comissão de 0,25 dólares por ação por trimestre (calculada diariamente) até à conclusão", pode ler-se ainda.

O acordo estipula ainda que cada filme da WBD "terá um lançamento completo nos cinemas, com uma exibição mínima de 45 dias em todo o mundo antes de ser disponibilizado em video on demand (VOD), com a intenção de atingir 60 a 90 dias ou mais para maximizar o público dos nossos lançamentos de maior sucesso".

O acordo surge depois de a Netflix ter anunciado que recusou igualar a última oferta da Paramount Skydance para a aquisição do grupo de cinema e televisão norte-americano Warner Bros. Discovery (WBD), de 31 dólares por ação, acima da proposta da Netflix de 27,75 dólares por cada ação.

"A Netflix tinha o direito legal de igualar a oferta da Paramount Skydance. Como todos sabem, decidiram não o fazer. Isto resultou num acordo assinado com a Paramount Skydance esta manhã. Portanto, esta é a situação atual", adiantou Bruce Campbell, diretor de receitas e estratégia da Warner Bros., na reunião com os acionistas, citado pela Reuters.

Além das cadeias de televisão CNN e Discovery Channel, a Warner Bros. Discovery controla o estúdio de cinema e televisão Warner Bros. e a plataforma de streaming HBO Max.