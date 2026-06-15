Começou tudo no Brasil: como 90 minutos fizeram Vozinha ter mais seguidores do que Cabo Verde habitantes

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Guarda-redes de 40 anos tem mais seguidores que nomes relevantes do futebol europeu e português como Diogo Costa e Gonçalo Ramos

Um dos grandes nomes da seleção de Cabo Verde no empate com a Espanha foi o guarda-redes Vozinha, avaliado como o melhor em campo pela CNN Portugal (nota 9). O desempenho resultou numa campanha brasileira para angariar seguidores ao atleta na rede social Instagram. Poucas horas após o final da partida, o cabo-verdiano de 40 anos já soma mais de 2,5 milhões de seguidores na rede social.

Tudo começou durante a transmissão da partida na CazéTV, criada no YouTube pelo streamer Casimiro Miguel em parceria com a LiveMode, que também transmite o Mundial em Portugal. Durante o confronto, as defesas de Vozinha fizeram com que o dono do canal pedisse para que os espectadores seguissem o jogador nas redes sociais.

Antes da partida, Vozinha somava menos de 50 mil seguidores no Instagram. O número cresceu rapidamente e, horas depois do apito final, já está bem acima dos dois milhões. Este valor é cerca de cinco maior que a quantidade de habitantes de Cabo Verde (530 mil).

“Eu tinha quase 50 mil seguidores. Isto é louco, isto é louco. Muito obrigado, os brasileiros tiveram sempre muito carinho por nós e sentimos isso nas eliminatórias para o Mundial. Agora chegamos aqui no maior palco do mundo e estamos a sentir esse apoio e carinho dos brasileiros. Só temos a agradecer”, disse o guarda-redes à CazéTV.

Agora, Vozinha tem mais seguidores na rede social que alguns jogadores bem conhecidos no cenário europeu. Na Seleção portuguesa, por exemplo, Diogo Costa, Rúben Neves e Gonçalo Ramos possuem números menos expressivos que o cabo-verdiano. Em Espanha, Fabián Ruiz, que esteve no 11 inicial da equipa esta segunda-feira e é um dos bicampeões europeus pelo PSG, também está atrás do jogador de 40 anos.

Após empatar na estreia, Cabo Verde mantém vivo o sonho de uma classificação histórica à próxima fase do Mundial. No domingo, os africanos enfrentam o Uruguai. O jogo final da fase de grupos será na madrugada do dia 27, contra a Arábia Saudita.