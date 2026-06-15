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Começou tudo no Brasil: como 90 minutos fizeram Vozinha ter mais seguidores do que Cabo Verde habitantes

João Sundfeld
Há 36 min
Vozinha foi um dos grandes destaques da estreia de Cabo Verde no Mundial 2026 (AP Photo/Jacob Kupferman)
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Guarda-redes de 40 anos tem mais seguidores que nomes relevantes do futebol europeu e português como Diogo Costa e Gonçalo Ramos

Um dos grandes nomes da seleção de Cabo Verde no empate com a Espanha foi o guarda-redes Vozinha, avaliado como o melhor em campo pela CNN Portugal (nota 9). O desempenho resultou numa campanha brasileira para angariar seguidores ao atleta na rede social Instagram. Poucas horas após o final da partida, o cabo-verdiano de 40 anos já soma mais de 2,5 milhões de seguidores na rede social.

Tudo começou durante a transmissão da partida na CazéTV, criada no YouTube pelo streamer Casimiro Miguel em parceria com a LiveMode, que também transmite o Mundial em Portugal. Durante o confronto, as defesas de Vozinha fizeram com que o dono do canal pedisse para que os espectadores seguissem o jogador nas redes sociais.

Antes da partida, Vozinha somava menos de 50 mil seguidores no Instagram. O número cresceu rapidamente e, horas depois do apito final, já está bem acima dos dois milhões. Este valor é cerca de cinco maior que a quantidade de habitantes de Cabo Verde (530 mil).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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“Eu tinha quase 50 mil seguidores. Isto é louco, isto é louco. Muito obrigado, os brasileiros tiveram sempre muito carinho por nós e sentimos isso nas eliminatórias para o Mundial. Agora chegamos aqui no maior palco do mundo e estamos a sentir esse apoio e carinho dos brasileiros. Só temos a agradecer”, disse o guarda-redes à CazéTV.

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Agora, Vozinha tem mais seguidores na rede social que alguns jogadores bem conhecidos no cenário europeu. Na Seleção portuguesa, por exemplo, Diogo Costa, Rúben Neves e Gonçalo Ramos possuem números menos expressivos que o cabo-verdiano. Em Espanha, Fabián Ruiz, que esteve no 11 inicial da equipa esta segunda-feira e é um dos bicampeões europeus pelo PSG, também está atrás do jogador de 40 anos.

Após empatar na estreia, Cabo Verde mantém vivo o sonho de uma classificação histórica à próxima fase do Mundial. No domingo, os africanos enfrentam o Uruguai. O jogo final da fase de grupos será na madrugada do dia 27, contra a Arábia Saudita.

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Temas: Vozinha Cabo verde Cabo Verde espanha Campeonato do Mundo

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