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"Arruinou" a estreia de Espanha com os seus "tremendos reflexos": jornais espanhóis rendem-se a Vozinha após exibição histórica no Mundial

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 22min
O guarda-redes Vozinha, de Cabo Verde, agita a bandeira nacional de Cabo Verde após o jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo da FIFA 2026 entre Espanha e Cabo Verde, em Atlanta, EUA, a 15 de junho de 2026. EPA/RONALD WITTEK
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Aos 40 anos, o guarda-redes transformou-se no rosto de um feito histórico para o futebol cabo-verdiano e, até ao momento, na figura do mundial. Por isso, não passou despercebido aos jornais espanhóis

O empate sem golos entre Cabo Verde e Espanha, na estreia histórica dos cabo-verdianos num Campeonato do Mundo, teve um protagonista incontestável: Vozinha. O guarda-redes de 40 anos foi decisivo para travar uma das seleções apontadas como favorita ao título e conquistou elogios generalizados da imprensa espanhola, que o colocou no centro das atenções após uma atuação marcada por várias intervenções de grande nível.

O diário El País destaca a história de vida de Josimar José Évora Dias, conhecido no futebol por Vozinha. O jornal recorda que nasceu em Mindelo, em 1986, e que o seu primeiro nome foi inspirado pelo lateral brasileiro Josimar, uma das figuras do Mundial desse ano.

Criado pelos avós, acabou por ganhar a alcunha de “Vozinha”, que significa “avozinha” em português, uma referência às queixas que fazia junto dos avós depois dos jogos de rua. Décadas mais tarde, esse mesmo nome tornou-se símbolo de um dos maiores momentos do futebol cabo-verdiano, recorda o jornal.

Já o El Mundo descreve Vozinha como o herói do empate frente à Espanha. O jornal sublinha que o guarda-redes realizou sete defesas ao longo da partida, travando tentativas de Ferran Torres, Oyarzabal e Laporte, e acabando distinguido como o melhor jogador em campo.

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A publicação destaca ainda o percurso pouco convencional do internacional cabo-verdiano, que passou por campeonatos como os de Angola, Moldávia, Portugal, Chipre e Eslováquia. Atualmente sem contrato após terminar ligação ao Desp. Chaves, Vozinha chega ao Mundial avaliado em apenas 50 mil euros, mas saiu do encontro como uma das figuras mais comentadas da competição.

Também o La Vanguardia enalteceu o desempenho do veterano guarda-redes, considerando justa a atribuição do prémio de melhor em campo. O jornal refere os “tremendos reflexos” demonstrados ao longo do encontro e destaca as lágrimas de emoção de Vozinha após o apito final.

A publicação assinala ainda que, mesmo com a entrada de jogadores como Lamine Yamal e Nico Williams, a seleção espanhola continuou sem conseguir ultrapassar a resistência do guarda-redes cabo-verdiano.

Enquanto isso, a Marca apresentou Vozinha como o homem que “arruinou” a estreia espanhola no Mundial e ajudou Cabo Verde a alcançar um resultado inesperado frente a uma das principais candidatas ao título.

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Mas não só na imprensa o guarda-redes fez sucesso. Poucas horas após o final da partida, o cabo-verdiano já somava mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, rede social onde apenas contava com 50 mil pessoas.

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Temas: Vozinha Cabo Verde Espanha Mundial 2026 Josimar José Évora Dias

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