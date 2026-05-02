A Voyager 1 tem pouco tempo restante no espaço interestelar. Uma ambiciosa solução "Big Bang" pode salvá-la

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A Voyager 1, atualmente a nave espacial mais distante do nosso planeta, desligou mais um instrumento científico enquanto explora o espaço interestelar desconhecido- uma medida que poderá ganhar tempo para uma tentativa ambiciosa de prolongar a impressionante vida útil da sonda.

A NASA enviou um comando a 17 de abril para desativar a experiência de partículas carregadas de baixa energia da nave espacial, ou LECP, na esperança de poupar energia à medida que a Voyager 1 se afasta cada vez mais da Terra, segundo a agência. O mesmo instrumento, que mede a estrutura do espaço entre as estrelas, foi desligado na gémea da Voyager 1, a Voyager 2, em março de 2025.

As sondas foram lançadas com semanas de intervalo em 1977, cada uma equipada com um conjunto de 10 instrumentos científicos destinados a ajudar as suas passagens por Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno. A Voyager 1 está atualmente a cerca de 25,40 mil milhões de quilómetros (16 mil milhões de milhas) da Terra, enquanto a Voyager 2 está a cerca de 21,35 mil milhões de quilómetros (13 mil milhões de milhas).

São as únicas naves espaciais activas para além da heliosfera, a bolha de campos magnéticos e partículas do Sol que se estende muito para além da órbita de Plutão. Manter as sondas a funcionar durante muito mais tempo do que a sua vida útil prevista de cinco anos implicou desligar diferentes instrumentos ao longo do tempo para preservar a fonte de alimentação limitada de cada nave espacial.

"Embora desligar um instrumento científico não seja a preferência de ninguém, é a melhor opção disponível", explica Kareem Badaruddin, gestor da missão Voyager no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia.

"A Voyager 1 ainda tem dois instrumentos científicos em funcionamento- um que escuta as ondas de plasma e outro que mede os campos magnéticos. Continuam a funcionar muito bem, enviando dados de uma região do espaço que nenhuma outra nave humana alguma vez explorou. A equipa continua concentrada em manter os dois Voyagers em funcionamento durante o máximo de tempo possível".

A Voyager 2 tem ainda três instrumentos científicos em funcionamento.

Os engenheiros esperam que a última jogada de sacrifício possa manter a Voyager 1 a funcionar o tempo suficiente para que a equipa possa lançar uma atualização, apelidada de "Big Bang", que poderá permitir à sonda recordista continuar a explorar o espaço mais profundamente- e talvez até reiniciar alguns dos seus instrumentos científicos.

A preparar a correção do "Big Bang"

As duas sondas Voyager funcionam com geradores termoeléctricos de radioisótopos, ou seja, dispositivos que convertem em eletricidade o calor fornecido pelo plutónio em decomposição. Desde que as sondas começaram a voar, há quase meio século, têm vindo a perder cerca de 4 watts de energia por ano.

Gerir o lento mas constante esgotamento de energia obriga os engenheiros a um ato de equilíbrio de alto risco. Desligar instrumentos e aquecedores nas temperaturas gélidas do espaço interestelar arrisca-se a arrefecer as sondas para além de qualquer reparação. Se os tubos de combustível congelarem, as naves espaciais perderão a capacidade de manter as suas antenas apontadas para a Terra e as equipas da NASA perderão o contacto com elas - terminando efetivamente as missões.

Os engenheiros acreditam que o encerramento da maior parte da experiência de partículas carregadas de baixa energia permitirá à Voyager 1 continuar a voar com dois instrumentos funcionais durante cerca de um ano.

Prolongar a vida da missão por tanto tempo poderia levar a Voyager 1 ao seu 50.º aniversário, um prazo que está a preparar o terreno para um dos passos mais empreendedores da equipa.

A equipa tentará fazer uma grande troca nas sondas Voyager, desligando alguns dispositivos eléctricos e ligando outros que consumam menos energia- mantendo o equilíbrio entre manter cada nave espacial quente e continuar a recolher dados científicos.

Este "Big Bang" ocorreria de uma só vez, para uma nave espacial de cada vez. A Voyager 2, que tem um pouco mais de potência e está relativamente mais perto da Terra, servirá inicialmente como objeto de teste durante maio e junho.

Se o Big Bang for bem sucedido na Voyager 2, a equipa tentará a mesma manobra na Voyager 1 em julho- e se resultar, a experiência Low-energy Charged Particles poderá ter uma segunda oportunidade de continuar a sua crucial recolha de dados no espaço interestelar.

"Com o LECP descobrimos as propriedades e os efeitos dos raios cósmicos e das partículas solares, e 'sentimos' as mudanças na região à nossa volta que determinaram quando a Voyager passou do sistema solar para o espaço interestelar", escreve Matt Hill, investigador principal do instrumento no Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins, num e-mail.

"Temos esperança de que o último plano dos engenheiros da Voyager possa voltar a ligar o LECP na Voyager 1, para que possamos continuar a conhecer as surpresas que esperam a Voyager nestas regiões distantes do espaço", acrescenta. "Eles têm um bom historial de parecerem fazer milagres que esticam o fornecimento de energia restante, mas eventualmente esta série vai acabar."

Uma queda inesperada de energia

Uma ilustração mostra alguns dos instrumentos localizados em cada nave espacial Voyager. Uma ilustração mostra alguns dos instrumentos localizados em cada nave espacial Voyager. NASA/JPL-Caltech

Durante uma manobra de rotação programada para 27 de fevereiro, a equipa da missão notou que os níveis de energia da Voyager 1 baixaram inesperadamente. A nave espacial executa habitualmente este tipo de manobras para calibrar o seu instrumento magnetómetro, que mede os campos magnéticos e os ambientes no espaço interestelar.

Se os níveis de energia da Voyager 1 baixassem ainda mais, essa diminuição acionaria um sistema autónomo de segurança chamado sistema de proteção contra falhas de subtensão.

O sistema desligaria os componentes da Voyager, e a recuperação de qualquer coisa que fosse desligada durante o processo automático exigiria um esforço de recuperação demorado e arriscado por parte dos engenheiros em terra.

"Penso na proteção contra falhas como uma rede de segurança para um trapezista- está lá, mas na verdade o trapezista nunca deve largar o trapézio", diz Badaruddin. "A proteção contra falhas coloca a nave espacial num estado seguro, mas temos de a recuperar e 'voltar ao trapézio'."

A proteção contra falhas também interrompe temporariamente qualquer transmissão de dados científicos da Voyager para a Terra e aumenta o risco de os instrumentos científicos não voltarem a ligar-se corretamente, disse.

Os engenheiros da missão estavam prontos para agir e consultaram uma lista que tinham compilado juntamente com a equipa científica anos antes sobre a ordem pela qual queriam desligar vários instrumentos, assegurando ao mesmo tempo que a Voyager 1 ainda podia levar a cabo uma missão científica viável.

A experiência "Low-energy Charged Particles" estava no topo da lista. Durante quase 49 anos, o instrumento mediu partículas carregadas como iões, electrões e raios cósmicos provenientes do nosso sistema solar e da galáxia Via Láctea em geral.

As medições forneceram dados sem precedentes sobre regiões de densidade variável para além da heliosfera. Os subsistemas do instrumento incluem um telescópio e um analisador de partículas magnetosféricas, que têm uma visão de 360 graus, graças a uma plataforma rotativa acionada por um motor passo a passo.

Esse pequeno motor, que consome apenas 0,5 watts, permanecerá ligado- o que significa que o próprio instrumento poderá ser reativado no futuro se houver energia suficiente.

Na Terra, o motor de passo foi testado em cerca de 250 mil passos, o suficiente para funcionar durante as passagens da Voyager 1 por Júpiter e Saturno durante um período de quatro anos.

"O motor de passo funcionou sem falhas durante quase 49 anos e mais de 8,5 milhões de passos", escreve Stamatios Krimigis, investigador principal do instrumento no Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins, numa mensagem de correio eletrónico.

"E, surpreendentemente, continuou a pisar depois de termos desligado o aquecedor suplementar do LECP para poupar energia, e a sua temperatura desceu para -62 graus centígrados. É disto que são feitos os sonhos!"