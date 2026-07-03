MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Fogo descontrolado: vento forte leva incêndio que já fez 15 feridos a quatro concelhos diferentes

Francisca Genésio
Há 51 min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Bombeiros e civis estão entre as vítimas de um fogo que está a ter várias condicionantes

O incêndio em Vouzela continua descontrolado, em grande parte pelo vento forte que se faz sentir, e que já empurrou o fogo originado no distrito de Viseu para o distrito de Aveiro.

Nesta altura são cinco as frentes ativas, divididas entre Vouzela, Tondela, Oliveira de Frades e Águeda.

A CNN Portugal confirmou que há pelo menos 15 feridos entre bombeiros e civis, com a orografia difícil a ser outro dos entraves ao trabalho dos bombeiros, já que as rochas nas encostas impedem as máquinas de rasto de entrar no teatro de operações.

O presidente da Câmara Municipal de Vouzela confirmou à agência Lusa que a força do vento é a principal preocupação, isto depois de uma noite muito complicada.

“A noite foi muito complicada, tal como tinha sido o dia de ontem [quinta-feira] e se prevê hoje. Estamos com muito vento e forte, e com muitos focos de incêndio pelo território, causados pelo vento. São cinco frentes ativas”, sintetizou o presidente do Município de Vouzela, Carlos Oliveira.

As frentes “mais preocupantes e de maior dimensão” são duas, a que passou por Campia, em Oliveira de Frades, também distrito de Viseu, e a que “já chegou a Águeda, no distrito de Aveiro”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“E essa é muito extensa e tem muita força. Depois, é a que está em Alcofra [Vouzela], na encosta da serra do Caramulo e já terá entrado no concelho de Tondela”, também no distrito de Viseu, adiantou o autarca.

Carlos Oliveira adiantou que “durante a noite houve várias aldeias e localidades em risco, que foram confinadas, e houve pessoas que foram retiradas das suas casas, nomeadamente as mais vulneráveis e mais isoladas, por precaução”.

Neste momento, pelas 08:30, “não há qualquer aldeia isolada ou confinada, mas é um processo sempre em movimento, porque as localidades que estão na linha de fogo poderão ir estando em perigo, mas é esse trabalho que também está a ser feito” pelas autoridades.

“A compreensão e a ajuda das pessoas foram muito importantes. Contámos com muita solidariedade e muito trabalho por parte das populações que ajudam neste combate e temos muita destruição no território”, afirmou.

Para já, o presidente espera que “os meios aéreos tenham condições para ajudar no combate de forma mais eficaz, nomeadamente nas frentes que estão mais ativas”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Este incêndio já provocou duas vítimas ligeiras, dois bombeiros voluntários, devido ao fumo nos olhos, um da corporação de São Pedro do Sul e outra da de Vouzela.

O incêndio teve início às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra. Pelas 09:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 903 operacionais no terreno, apoiados por 280 veículos e cinco meios aéreos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Vouzela Tondela Oliveira de Frades Águeda Incêndio
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Casal detido após furto num posto de combustível em Águeda

Há 13 min
03:51

Atenção a dobrar: com o calor aumentam os afogamentos

Há 30 min

Preços da gasolina e do gasóleo vão ficar mais caros já na próxima semana: saiba quanto

Há 40 min

O dia em que o futebol parou. André e Diogo, os irmãos de Gondomar por quem chorámos e choramos, desapareceram há um ano

Há 40 min
Mais País

Mais Lidas

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Ontem às 11:14

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Ontem às 13:07

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:11

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

1 jul, 21:32

Chamem o 112 que assim ninguém consegue dormir: a história de um jogo de loucos que deu Portugal

Hoje às 02:22

Insólito: juíza alega falta de funcionários para libertar predador filmado a abusar de jovem com deficiência profunda 

Ontem às 08:54

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

1 jul, 07:00

Equipa portuguesa resgata sobrevivente soterrado há sete dias na Venezuela "depois de várias equipas o terem abandonado"

Ontem às 14:02

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

1 jul, 10:10

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Hoje às 03:56

Este cientista tem uma coisa para lhe dizer sobre este calor: "Estamos em negação, isto não vai parar"

Ontem às 07:00

Todos achavam que um Estado com o tamanho de Arroios e 556 polícias era seguro. Uma explosão mudou tudo

Ontem às 21:19