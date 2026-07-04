MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Unidade Militar de Emergências de Espanha está desde a madrugada em Vouzela

Agência Lusa , PP
Há 1h e 17min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Esta equipa chegou no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil ativado sexta-feira pelo Governo português. Foi ainda solicitado a Espanha o envio de dois aviões Canadair, que ainda não chegaram ao país

A equipa da Unidade Militar de Emergências de Espanha chegou a Portugal este sábado de madrugada e está a apoiar no combate ao incêndio de Vouzela, distrito de Viseu, disse à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo a mesma fonte, a equipa da Unidade Militar de Emergências de Espanha, composta por 120 operacionais e 30 veículos, está desde as 02:30 de hoje no combate ao fogo de Vouzela.

Esta equipa espanhola chegou a Portugal no âmbito do Mecanismos Europeu de Proteção Civil ativado preventivamente na sexta-feira pelo Governo português.

Também no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, o Governo português solicitou a Espanha o envio de dois aviões Canadair, que ainda não chegaram ao país.

Portugal acionou igualmente os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos para reforçar o dispositivo de combate aos incêndios, estando já a atuar desde sexta-feira no país um avião Canadair espanhol.

Portugal pediu igualmente dois aviões Canadair a Marrocos.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, o MAI explicava que, apesar de Portugal não ter a sua capacidade operacional esgotada, o executivo decidiu acionar o mecanismo europeu, bem como os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos, enquanto medida preventiva.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Trata-se, portanto, de um acionamento preventivo e de antecipação, que tem como objetivo reforçar o dispositivo de combate, tendo em conta a evolução das condições climatéricas excecionais, e dos próprios incêndios ativos, que poderão vir a exigir um esforço acrescido”, explicou o gabinete de Luís Neves.

Governo decretou situação de alerta que está em vigor até às 23:59 de segunda-feira, devido ao "significativo agravamento do risco de incêndios rurais".

O incêndio de Vouzela, que começou na madrugada de quinta-feira e já consumiu mais de 10 mil hectares, estava hoje de manhã a ser combatido por 1.181 operacionais, apoiados por 350 meios terrestres e 12 meios aéreos, a que se juntarão mais oito, segundo a Proteção Civil.

Este incêndio começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Vouzela Incêndio Emergência Equipa Espanha
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Abusou sexualmente de adolescente embriaga e filmou

Há 9 min
00:52

"As temperaturas mínimas não descem e isso dificulta muito o teatro de operações"

Há 33 min
09:25

O momento em que os Fire Boss avançam com uma descarga para combater o incêndio em Tondela

Há 34 min
03:04

Incêndios: "Já há uma extensão bastante grande e que se está a alargar"

Há 42 min
Mais País

Mais Lidas

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

Ontem às 12:18

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

Ontem às 11:11

Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

Ontem às 11:01

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Ontem às 03:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:15

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Ontem às 02:11

Mundial 2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (fim)

Ontem às 23:29

Incêndio em Setúbal obriga à retirada de 60 pessoas

Ontem às 18:36

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

2 jul, 11:14

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

2 jul, 13:07

Militar da GNR detido por agredir agentes da PSP nas festas do Chicharro, em São Miguel

Ontem às 11:36

Colisão entre carro e mota mata uma mulher em Guimarães

Ontem às 04:55