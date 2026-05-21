Airbus e Air France condenadas pelas 228 mortes do pior acidente da história da aviação francesa

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Empresas vão ter de pagar 225 mil euros cada num processo que chega ao fim 17 anos depois

A Airbus e a Air France foram condenadas por homicídio corporativo, atribuído às duas empresas pela morte dos 228 passageiros que seguiam num voo que se despenhou no meio do Oceano Atlântico no ano de 2009 quando fazia a travessia entre Rio de Janeiro e Paris.

A decisão foi emitida esta quinta-feira por um tribunal de recurso em Paris, que colocou um ponto final no pior acidente aéreo da história de França, e que acaba com a condenação de duas empresas de bandeira no país.

É também um ponto final para as famílias das vítimas, na sua maioria de nacionalidade francesa, brasileira e alemã, que enfrentaram uma batalha legal de 17 anos.

Agora, e com esta decisão, Airbus e Air France terão de pagar 225 mil euros cada.

O voo 447 da Air France caiu na noite de 31 de maio para 1 de junho de 2009 quando atravessava o Oceano Atlântico, tendo sido apuradas causas como problemas de velocidade e falhas de comunicação como decisivas para o acidente.

O último contacto do avião com as torres de controlo aconteceu cerca de três horas depois da descolagem, quando o aparelho começava a fazer a aproximação à costa do Senegal, onde voltaria a ser coberto por radares.