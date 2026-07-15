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Von der Leyen em Kiev para ser condecorada por Zelensky. CNN Portugal acompanha visita em exclusivo

António Assis Teixeira
Há 28 min
Ursula von der Leyen chega a Kiev a 15 de julho de 2026. DR
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A CNN Portugal é o único órgão de informação português a acompanhar esta viagem da chefe do executivo comunitário

Úrsula Von der Leyen chegou esta manhã a Kiev. A presidente da Comissão Europeia visita a Ucrânia pela 11.ª vez, cinco meses depois da última deslocação ao país onde esteve em fevereiro com António Costa, por ocasião dos quatro anos de conflito.

A chefe do executivo comunitário vai ser condecorada pelo presidente ucraniano com a Ordem da Europa, um título recém-criado com o objetivo de homenagear convidados ilustres por mérito pessoal excecional no apoio ao rumo estratégico da Ucrânia para a adesão plena à União Europeia, pelo seu contributo significativo para ajudar a Ucrânia a reforçar a sua resiliência na defesa da sua independência e da segurança de toda a Europa, pelo reforço da cooperação internacional em prol da democracia, da paz e da boa vizinhança, e pela promoção de relações amistosas e abrangentes entre as nações.

“A UE está a desempenhar plenamente o seu papel, com o nosso empréstimo de 90 mil milhões de euros”, sintetizou a presidente da Comissão Europeia à CNN Portugal.

A condecoração foi instituída pelo presidente da Ucrânia a 28 de junho, por ocasião do Dia da Constituição da Ucrânia.

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Sob fortes medidas de segurança, a presidente da Comissão Europeia deverá anunciar novas iniciativas para aprofundar a integração das indústrias de defesa europeia e ucraniana, e participa também na 5.ª Cimeira Ucrânia–Sudeste da Europa, dedicada à segurança regional, à estabilidade do Mar Negro e ao apoio à Ucrânia.

“A Ucrânia construiu uma forte dinâmica militar. A maré está a virar”, disse Von der Leyen à CNN Portugal.

A visita acontece numa semana importante para a Ucrânia, com a abertura do segundo capítulo de negociação para a adesão à União Europeia, focado nas questões de política externa. Também esta semana, em Paris, nove países europeus concordaram em formar com a Ucrânia uma coligação para defesa antimíssil, para formar um “escudo sólido” sobre toda a Europa, como escreveu Zelensky no X, na terça-feira.

O presidente ucraniano saiu de Paris com autorização de Macron para produzir armamento francês em solo ucraniano.

A CNN Portugal é o único órgão de informação português a acompanhar esta viagem da chefe do executivo comunitário.

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