Von der Leyen defende reforço do sistema de controlo de fronteiras após crise de Ceuta

Agência Lusa , MM
Há 1h e 39min
Ursula Von Der Leyen
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Presidente da Comissão Europeia congratulou-se com o facto de "a grande maioria das pessoas que chegaram de forma ilegal terem regressado a Marrocos"

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse este sábado depois de falar com os comissários sobre a situação em Ceuta que, embora a UE "tenha um sistema sólido" de controlo de fronteiras, "é necessário reforçá-lo ainda mais".

Assim o advertiu a mandatária depois de uma videoconferência com o comissário europeu do Interior, Magnus Brunner, e a comissária para o Mediterrâneo, Dubravka Šuica, a quem encarregou de prestar apoio às autoridades espanholas e marroquinas para supervisionar a crise migratória ocorrida em Ceuta nos últimos dias.

Von der Leyen congratulou-se com o facto de "a grande maioria das pessoas que chegaram de forma ilegal terem regressado a Marrocos, graças ao eficaz trabalho das forças de segurança espanholas e marroquinas", bem como por "nenhuma pessoa ter chegado à Espanha peninsular nem ao resto da UE".

"Isso demonstra por que é importante o controlo das nossas fronteiras europeias. Contamos com um sistema sólido, mas é necessário reforçá-lo ainda mais", manifestou a política conservadora alemã.

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Além disso, advertiu que "devemos permanecer alerta em todos os pontos de entrada críticos e manter uma estreita coordenação entre todas as autoridades" e instou a realizar "um processo de análise das lições aprendidas para melhorar" a resiliência europeia.

Finalmente, a chefe do Executivo europeu juntou-se ao pedido de convocar uma videoconferência extraordinária "para fazer um balanço do ocorrido", tal como referem numa carta ministros de 22 países europeus e o próprio primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"A luta contra a migração ilegal requer solidariedade e uma resposta europeia unida", concluiu Von der Leyen.

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Temas: Von der Leyen Ceuta Migrantes Espanha
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