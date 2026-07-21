Sistema de depósito Volta atinge os 100 milhões de embalagens devolvidas

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 50min
Volta
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Portugal foi o 19.º país da União Europeia a adotar o sistema

O Sistema de Depósito com Reembolso (SDR), chamado Volta, atingiu esta semana os 100 milhões de embalagens de bebidas de uso único devolvidas, com uma taxa de recolha nos 38%, informaram hoje os responsáveis pela infraestrutura.

Num balanço dos últimos três meses, a SDR Portugal, a entidade responsável pela implementação e gestão do sistema, destaca em comunicado a adesão rápida e crescente dos portugueses a um sistema que está a começar, mas que representa também uma grande mudança de hábitos.

No documento, a SDR refere-se também às notícias relacionadas com a higiene urbana em várias cidades do país, com os caixotes de lixo a serem vandalizados (e o lixo espalhado na rua) na procura de embalagens Volta.

A SDR Portugal diz estar disponível para trabalhar com os municípios, autoridades e operadores económicos no reforço da rede e adaptação das soluções de recolha, reconhece que são necessárias “respostas eficazes”.

E alerta que “problemas pontuais devem ser resolvidos com rapidez, mas não podem sustentar conclusões definitivas sobre uma política pública que acabou de arrancar”.

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Casos idênticos ao que está a acontecer em Portugal com os contentores do lixo também foram registados no arranque do sistema em vários países europeus e foram diminuindo à medida que a infraestrutura se expandiu e a devolução da embalagem entrou no quotidiano dos cidadãos, diz.

E dá exemplos: Alemanha, Países Baixos, Letónia, Malta ou na Irlanda. Cada cidade optou por soluções diferentes, de sensibilização e adaptação da infraestrutura urbana ou até videovigilância.

A Alemanha criou suportes no exterior dos caixotes de lixo para as embalagens SDR, que assim ficam visíveis. E na Letónia a abertura de contentores foi considerada um problema nos primeiros dois anos mas diminuiu bastante com alterações na gestão dos resíduos urbanos.

Na Irlanda, o caso mais semelhante a Portugal, o problema tem sido a destruição de contentores e o lixo espalhado. Foram colocados suportes exteriores para embalagens com depósito mas só resolveram o problema em parte. Quase dois anos e meio depois de ter começado, a recolha já ultrapassa os 90% e o lixo urbano caiu para metade.

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No comunicado, a SDR Portugal sublinha que a evidência científica demonstra que os sistemas contribuem para a redução do abandono dos resíduos e para uma gestão mais eficiente do espaço público.

E conclui que a vandalização de contentores é sobretudo um fenómeno urbano e localizado com tendência para diminuir e a comunicação é importante.

Vários países reforçaram a mensagem de que colocar embalagens no lixo indiferenciado é o principal fator que origina a procura delas nos contentores.

A associação SDR Portugal destaca também que o Volta está a acelerar o cumprimento de metas ambientais. Portugal não está a atingir os objetivos impostos por Bruxelas e nos últimos três anos já pagou multas de 600 milhões de euros, pagas pelo Orçamento do Estado. Dados do primeiro semestre indicam que a recolha para reciclagem estagnou.

Portugal foi o 19.º país da União Europeia a adotar o sistema. Atualmente há já mais de 2.500 Pontos volta automáticos, por exemplo em supermercados. A estes juntam-se pontos de recolha manual e uma rede de 50 quiosques.

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O reforço desta rede é indispensável, diz a associação, apontando que 54% dos resíduos urbanos ainda acabam em aterro.

No comunicado, a SDR esclarece ainda que o Volta não usa dinheiros públicos.

O investimento inicial foi feito pelos produtores/embaladores e embaladores/distribuidores e o financiamento é assegurado pelas entidades privadas e pelas receitas dos materiais recolhidos.

Os depósitos não reclamados (10 cêntimos por embalagem) não constituem lucro para a SDR Portugal nem receita para o Estado. São reinvestidos na operação e melhoria do sistema.

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Temas: Volta Sistema de depósito Embalagens Sistema de Depósito com Reembolso

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