MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Ainda não sabe como recuperar o depósito das embalagens? Pode não estar sozinho

Agência Lusa , MSM
Há 23 min
Volta
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Enquanto a entidade gestora faz um balanço positivo, a DECO PROteste considera que muitos consumidores continuam sem perceber como funciona o sistema "Volta"

A entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) faz um balanço “muito positivo” do arranque da operação, mas a DECO PROteste diz que os consumidores continuam pouco informados sobre como reaver o depósito pago pelas embalagens de bebidas.

“A comunicação sobre a entrada em vigor do sistema não foi bem acautelada, porque a informação só começou a chegar de forma mais consistente aos consumidores já o sistema estava implementado. Há muitas dúvidas sobre como é que funciona e, dois meses depois, continuamos com os consumidores sem saberem, por exemplo, que têm direito a exigir o [reembolso da caução paga pelas embalagens em] numerário”, afirmou à agência Lusa a jurista da associação de defesa do consumidor Deco Susana Correia.

Já a SDR Portugal, associação sem fins lucrativos responsável pela implementação e gestão do sistema - que funciona sob a marca “Volta” e está operacional desde 10 abril - faz “um balanço globalmente muito positivo”, tendo em conta que a operação está “ainda numa fase inicial e de adaptação”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O SDR abrange embalagens de bebidas de uso único – garrafas e latas, de plástico, metal e alumínio, inferiores a três litros, permitindo ao consumidor o reembolso do depósito de 10 cêntimos pago na compra de cada embalagem mediante o seu depósito em máquinas instaladas por todo o país.

Em declarações à Lusa, o presidente da SDR Portugal salientou que o "Volta" arrancou “com uma infraestrutura muito robusta, com mais de 90% da rede de pontos automáticos já instalada desde o primeiro dia, o que corresponde a cerca de 2.500 pontos distribuídos por todo o país, incluído ilhas".

“Nesta fase, o principal objetivo tem sido assegurar a estabilização operacional do sistema, esclarecer operadores e consumidores e promover a familiarização dos cidadãos com este novo gesto de devolução”, referiu Leonardo Mathias.

Embora reconhecendo que, “como em todos os países que implementaram sistemas semelhantes, há um período de aprendizagem”, a associação considera que “os primeiros sinais são muito positivos": "Os consumidores começam a identificar as embalagens abrangidas, a utilizar os pontos ‘Volta’ e a integrar progressivamente a devolução de embalagens nas suas rotinas”, sustenta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na opinião da jurista da Deco Susana Correia, a operação arrancou, contudo, sem que os consumidores estivessem devidamente elucidados sobre os seus objetivos e funcionamento, o que “leva a que fiquem algo desconfortáveis com o próprio sistema, porque não o entendem”.

“Gostávamos que primeiro tivesse sido apresentado aos consumidores como uma forma de incentivo [à reciclagem], explicando que se trata de pagar um depósito, mas este valor pode ser reembolsado”, explicou.

No entanto, "como não foi bem trabalhado, bem planeado e bem comunicado", o facto é que “pelos consumidores ainda é muito percebido como mais uma taxa, um imposto ou uma penalização, quando na verdade o sistema não tem esse objetivo”.

Para a SDR Portugal, estas são “questões normais de fase de implementação”, predominando sobretudo “dúvidas sobre o funcionamento do sistema, as condições de elegibilidade das embalagens e o processo de devolução e reembolso do valor de depósito”.

Paralelamente, existem algumas questões relacionadas com a existência temporária de embalagens com símbolo "Volta" e outras sem símbolo, correspondentes a ‘stocks’ anteriores à entrada em vigor do SDR, no âmbito da fase de transição que decorre até 09 de agosto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O presidente da associação garante, contudo, que “estas situações estão a ser acompanhadas de forma contínua e respondidas através de reforço de comunicação, esclarecimento no terreno e ajustamentos operacionais normais próprios de um sistema desta escala”.

“O sistema está a funcionar dentro do esperado para uma operação desta escala e complexidade. Como em qualquer arranque desta dimensão, existe uma fase natural de afinação operacional, com alguns equipamentos ainda em instalação final”, assegura.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Volta Sistema de Depósito e Reembolso SDR DECO PROteste Garrafas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Ainda não sabe como recuperar o depósito das embalagens? Pode não estar sozinho

Há 23 min

Armando Vara apanhado com dados sigilosos da burla ao Banif e as “toupeiras” que levaram a buscas na própria Judiciária

Há 45 min

Quatro detidos por roubo e sequestro em Vila do Conde. GNR apreende milhares de euros e droga

Há 46 min
06:57

"A Europa está a braços com uma onda de calor histórica"

Há 1h e 23min
Mais País

Mais Lidas

Estavam a fugir do calor: pelo menos 13 pessoas morrem afogadas no meio do inferno em França

Ontem às 16:51

Fornecia componentes essenciais para os mísseis Pantsir, Iskander-K e Kh-101: fábrica russa em chamas após ataque estratégico ucraniano

Ontem às 13:17

"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

Ontem às 21:35

Há uma nova burla por telefone a fazer vítimas. PGR deixa alerta

Ontem às 15:48

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

Ontem às 14:53

Mundial 2026: Argentina 2-0 Áustria (resultado final)

Ontem às 16:40

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

Ontem às 14:40

De que forma é que os genes nos ajudam a prevenir doenças? "Nascermos com 20 dedos não nos garante saúde"

21 jun, 08:30

Larva devoradora de carne chega aos Estados Unidos — impulsionada pelo crime organizado

21 jun, 12:00

A sua caminhada diária importa de mais formas do que pensa

21 jun, 15:00

Novo monocarril do Egito não tem condutor e já está a percorrer o deserto

21 jun, 17:00

Keir Starmer, em lágrimas, demite-se do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido

Ontem às 09:35